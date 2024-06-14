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Хуситы обстреляли ещё три судна, одно загорелось

Архив: марш повстанцев-хуситов в поддержку палестинцев в секторе Газа и против ударов США по Йемену, окрестности Саны, январь 2024 г.
Архив: марш повстанцев-хуситов в поддержку палестинцев в секторе Газа и против ударов США по Йемену, окрестности Саны, январь 2024 г. Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU
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Йеменские повстанцы-хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденском заливе в четверг, поразив коммерческое судно, был тяжело ранен гражданский моряк. Два других обстрелянных судна, по данным Центкома ВС США, серьёзно не пострадали.

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Йеменские повстанцы-хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденском заливе в четверг, поразив коммерческое судно.

В результате обстрела судно "Вербена" загорелось, был тяжело ранен гражданский моряк, сообщили власти. Его доставили американским вертолетом, базирующимся на военном корабле "Филиппинское море", на другой близлежащий корабль для оказания медицинской помощи, сообщили в Центкоме ВС США.

В заявлении Центрального командования говорится, что "Вербена" - сухогруз под флагом Палау принадлежит Украине и эксплуатируется Польшей, он направлялся в Италию с грузом древесины, его экипаж продолжает бороться с огнем.

Позже хуситы подтвердили нападение на "Вербену", а также на два других судна в Красном море. По данным Центкома ВС США, две запущенные в Красном море баллистические ракеты не причинили “жертв или значительного ущерба”.

Между тем главы шести учреждений ООН и трёх международных гуманитарных организаций выступили в четверг с совместным обращением к йеменским повстанцам. Они призвали к немедленному освобождению 17 сотрудников, которые недавно были задержаны поддерживаемой Ираном хуситской группировкой .

Их призыв поддержали несколько десятков стран и Евросоюз в преддверии заседания Совета Безопасности ООН по Йемену. На нём специальный посланник ООН Ханс Грундберг заявил, что хуситы обрубили связи задержанных с внешним миром.

Хуситы в свою очередь заявили в понедельник, что арестовали членов “американо-израильской шпионской сети”. Генерал-майор. Абдулхаким аль-Хайевани, глава разведывательного управления хуситов пояснил, что шпионская сеть изначально действовала из посольства США в столице Сана. По его словам, после того, как оно было закрыто в 2015 году после захвата хуситами Саны и северного Йемена, шпионы продолжили "подрывную деятельность под прикрытием международных организаций и ООН”. Заявления хуситов не удалось проверить независимо.

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