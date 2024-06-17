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Хуситы утверждают, что нанесли удар по эсминцу ВМС США, капитан отрицает

Американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" заходит в Красное море, 12 июня 2024 г.
Американский авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" заходит в Красное море, 12 июня 2024 г. Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
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Повстанцы-хуситы утверждают, что нанесли удар по эсминцу ВМС США и двум гражданским судам у берегов Йемена. В ответ капитан авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" заявил Associated Press, что "за последние шесть месяцев было два или три случая, когда нас якобы подбивали".

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Повстанцы-хуситы утверждают, что нанесли удар по эсминцу ВМС США и двум гражданским судам у берегов Йемена.

По их словам, эсминец и танкер с сырой нефтью были поражены ракетами в Красном море, ещё один танкер атакован беспилотниками в Аравийском море.

В ответ капитан авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" Кристофер Хилл заявил журналистам Associated Press во время недавнего визита, что "за последние шесть месяцев было два или три случая, когда нас якобы подтопляли".

Это почти комично. Возможно, они пытаются вдохновить себя с помощью дезинформации, но на нас это не действует
Кристофер Хилл
капитан авианосцев ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр"

Атомоход длиной 332 метра является одним из старейших в ВМС США, он введён в эксплуатацию в 1977 году. На его борту находятся почти 5000 человек, а на взлётной палубе выстроились готовые подняться в воздух истребители F/A-18.

В октябре прошлого года он выдвинулся на Ближний Восток и с января этого года наносит удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене.

В ноябре хуситы начали атаковать суда в Аравийском и Красном морях в знак солидарности с Палестиной. При этом, как отмечают обозреватели, удары часто наносятся по судам, не имеющим отношения к войне. Из-за нападений вдвое сократилось движение по морскому коридору, имеющему решающее значение для перевозки грузов между Азией, Европой и Ближним Востоком.

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