Россия: запуск ракеты "Ангара-5" снова отменили

By Euronews

В "Роскосмосе" заявили, что причиной отмены запуска ракеты "Ангара-5"стал сбой системы контроля запуска двигателя. Третья попытка пуска ракеты должна состояться 11 апреля.

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Запуск ракеты "Ангара-5" с космодрома Восточный отменен во второй раз. Команда последовала за несколько минут до запланированного старта.

Как заявили в "Роскосмосе", причиной стал сбой системы контроля запуска двигателя.

Ракету пытались запустить и накануне. Но старт перенесли на сутки из-за проблем в системе наддува бака окислителя центрального блока.

Третья попытка запуска, должна состояться 11 апреля.

"Ангара" — первая разработанная в России после распада СССР ракета. "Ангара-5" — тяжелая версия ракеты, которая может выводить на околоземную орбиту до двадцати четырех с половиной тонн груза.