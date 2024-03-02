By Euronews

На борту судна находятся более 20 тысяч тонн удобрений, попадание которых в воду может привести к экологической катастрофе в Красном море.

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В Красном море частично затонуло судно, атакованное йеменскими хуситами.

Британский сухогруз Rubymar был поврежден ракетой 18 февраля, однако держался на плаву. Его планировали отбуксировать в порт Джибути, но пока этот план выполнить не удалось. Экипаж покинул судно еще в феврале.

В субботу корма судна стала опускаться под воду.

На борту сухогруза, как сообщается, находятся более 20 тысяч тонн удобрений, которые, если судно затонет, могут попасть в воду, что приведет к экологической катастрофе в Красном море.

Хуситы обстреливают коммерческие суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с ноября. Согласно заявлениям лидеров йеменских повстанцев, атаки будут продолжаться, пока в секторе Газа идут боевые действия.