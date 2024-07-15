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В Германии открылся центр НАТО по оказанию помощи Украине

Флаг НАТО с флагами стран-членов во время военного марша
Флаг НАТО с флагами стран-членов во время военного марша Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mindaugas Kulbis/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Kristina Jovanovski
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Комплекс в Висбадене будет главным координационным центром НАТО

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Курортный город Висбаден на юге Германии стал штаб-квартирой оказанию помощи НАТО Украине. Центр создан на американской армейской базе, и будет координировать усилия по отправке Киеву оборудования и обучению украинских солдат. Такого рода хабы уже организованы на восточных границах Альянса.

В НАТО подчёркивают, что новый центр упорядочит оказание помощи, но сам североатлантический блок по-прежнему не будет считаться участником конфликта.

Святослав Юраш, партия «Слуга народа»:

«Мы, конечно, должны встретиться с теми людьми, которые производили это оружие и применяли его раньше, попытаться самим этому научиться. Опять же, я знаю пример своих товарищей, которые проходили базовую подготовку в разных странах НАТО, и она оказалась для них бесценной».

Ранее на вашингтонском саммите НАТО руководители блока заявили, что Украине уже не свернуть с пути в состав Альянса. Тем не менее, в Германии некоторые аналитики полагают, что это будет зависеть не от всех стран.

Леонард Шютте, с.н.с. Мюнхенской конференции по безопасности:

«Это, надеюсь, вселит уверенность в поддержку Украины со стороны НАТО. Но в то же время все, включая украинских политиков, знают, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет в конечном итоге решать внутренняя политика США».

Кристина Йовановска, Euronews:

«На саммите НАТО США также объявили, что разместят ракеты дальнего действия в Германии. Россия заявила, что даст на это военный ответ. Депутат от партии „зелёных“, заместитель главы парламентского комитета по обороне говорит, что Германия должна перевооружаться».

Себастьян Шефер, партия «зелёных»:

«Такова реальность XXI века. Это неприятно видеть, но это просто необходимо. Конечно, было бы разумнее, если бы мы жили вместе в мире на планете. Но сейчас это не так, поэтому нам нужно готовиться».

В Киеве подчёркивают, что помощи в отражении российской агрессии не может быть много.

Святослав Юраш, партия «Слуга народа»:

«Реальность такова, что даже если мы получили бы всю возможную поддержку, этого было бы недостаточно для борьбы с военной машиной, которую мистер Путин собирает против нас».

Ряд аналитиков полагают, что открытие центра — свидетельство намерения европейских стран взять в свои руки помощь Киеву, не сверяя часы с Вашингтоном — для европейцев оборона Украины имеет жизненное значение.

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