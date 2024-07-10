Украина также в ближайшее время получит системы ПВО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса по итогам саммита в Вашингтоне одобрят "существенный" пакет военной помощи Украине. По его словам, саммит будет "историческим", на котором "будут приняты важные решения" для будущего.

Столтенберг сообщил, что пакет помощи будет состоять из пяти частей: командование НАТО предоставит помощь в области безопасности и обучение, долгосрочное обязательство продолжать оказывать поддержку, новые объявления о немедленной поддержке, включая противовоздушную оборону, новые двусторонние соглашения по безопасности, активизация работы над функциональной совместимостью.

"В совокупности эти пять элементов представляют собой прочный мост для Украины к членству в альянсе, и я уверен, что союзники затем подтвердят приверженность тому, чтобы Украина стала членом НАТО", — отметил генсек НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоро будет принято решение о предоставлении самолетов. В среду премьер-министр Норвегии объявил, что Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16. Поставки начнутся в течение 2024 года.

Госсекретаря США Энтони Блинкен сообщил, что партнеры по НАТО начали переброску истребителей в Украину.

"Я рад сообщить, что прямо сейчас, пока мы говорим, происходит передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов", — сказал Блинкен.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время от союзников будут получены десятки тактических систем противовоздушной обороны. В поставках примут участие США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния.

"Пакет помощи включает дополнительные батареи Patriot, систему SAMP-T и компоненты для их работы. Эти системы помогут защитить наши города, мирных жителей и критическую инфраструктуру", — сказал Умеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Вашингтоне встретился со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Глава украинской дипломатии подчеркнул, что "никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России".

Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил:

"Я знаю, что некоторые из вас, возможно, посмотрят на европейские выборы, прошедшие несколько недель назад, и на поездки одного из наших премьер-министров, и спросят себя: "Действительно ли Европа привержена обороне Украины в долгосрочной перспективе? Является ли это реальным обязательством, а не пустыми словами или чистой риторикой?"

Позвольте мне ответить на этот вопрос, несмотря на все, что вы могли услышать в последние часы. Ответ - да. Не только потому, что это правильно - это правильно. Но и потому, что это в наших собственных интересах. Ведь защищая Украину, мы защищаем европейскую безопасность. Это единственный путь к достижению мира."

Боррель также добавил: "Да, мы хотим мира, а как нет? Но только мир, который уважает суверенитет Украины и обеспечивает гарантии безопасности. Только это будет настоящим миром".