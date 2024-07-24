Израильский премьер начал своё выступление с трибуны американского Конгресса на фоне протестов в Вашингтоне и бойкота со стороны десятков парламентариев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на совместном заседании обеих палат Конгресса США в надежде вернуть внимание Вашингтона к Ближнему Востоку и заручиться поддержкой войны в Газе.
"Сегодня мы находимся на перекрестке истории. Наш мир переживает потрясение. На Ближнем Востоке иранская ось террора противостоит Америке, Израилю и нашим арабским друзьям", – заявил Нетаньяху, открывая своё выступление.
Ожидается, что в своей речи израильский лидер также изложит своё видение послевоенного устройства сектора Газа.
Порядка 80 законодателей-демократов решили бойкотировать выступление, ссылаясь на гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве и сообщения о том, что число погибших с начала операции ЦАХАЛ приближается к 40 тысячам.
Американский еврейский конгресс осудил призывы к бойкоту.
Протесты в Вашингтоне
Приезд Нетаньяху на Капитолийский холм спровоцировал акции протеста. Тысячи демонстрантов, недовольные тем, что премьер еврейского государства получил возможность выступить с трибуны Конгресса, потребовали прекращения войны и возвращения заложников.
Люди вышли вышли с фотографиями заложников и в Тель-Авиве.
"Боль, которую пережили эти семьи, не передать словами", – отметил в своей речи Нетаньяху. – Вчера я снова встретился с ними и пообещал им следующее: я не успокоюсь, пока все их близкие не вернутся домой. Все".
Премьер добавил, что он "уверен" в успехе сделки по освобождению заложников и прекращению огня. Он также поблагодарил президента Джо Байдена за "неустанные усилия", которые Белый дом прилагает для защиты заложников и их семей.
Нетаньяху раскритиковал антивоенные и пропалестинские протесты, назвав их "антиизраильскими" и заявив, что демонстрантам "им должно быть стыдно за себя".
Пропалестинские протесты и акции против того, как власти Израиля управляют кризисом с заложниками, проходят на фоне самых жёстких мер безопасности со времени захвата Капитолия 6 января 2021 года. Здание парламента окружено высокими ограждениями, усилено присутствие полиции.
"Насколько нам известно, Иран финансирует антиизраильские протесты, которые проходят сейчас у этого здания, – утверждает Нетаньяху. – Их не так много, но они есть по всему городу".
Нетаньяху обошёл Черчилля
Это уже четвёртая речь в карьере Нетаньяху, адресованная американским парламентариям, что является своеобразным рекордом.
До этого он шёл вровень с британским премьер-министров военного времени Уинстоном Черчиллем, которым трижды выступал перед Конгрессом США.