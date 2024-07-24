Израильский премьер начал своё выступление с трибуны американского Конгресса на фоне протестов в Вашингтоне и бойкота со стороны десятков парламентариев.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на совместном заседании обеих палат Конгресса США в надежде вернуть внимание Вашингтона к Ближнему Востоку и заручиться поддержкой войны в Газе.

"Сегодня мы находимся на перекрестке истории. Наш мир переживает потрясение. На Ближнем Востоке иранская ось террора противостоит Америке, Израилю и нашим арабским друзьям", – заявил Нетаньяху, открывая своё выступление.

Ожидается, что в своей речи израильский лидер также изложит своё видение послевоенного устройства сектора Газа.

Порядка 80 законодателей-демократов решили бойкотировать выступление, ссылаясь на гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве и сообщения о том, что число погибших с начала операции ЦАХАЛ приближается к 40 тысячам.

Рашида Тлаиб, представитель республиканцев и единственный член Конгресса палестинского происхождения держит табличку с надписью "Виновный в геноциде". AP Photo/J. Scott Applewhite

Американский еврейский конгресс осудил призывы к бойкоту.

Протесты в Вашингтоне

Приезд Нетаньяху на Капитолийский холм спровоцировал акции протеста. Тысячи демонстрантов, недовольные тем, что премьер еврейского государства получил возможность выступить с трибуны Конгресса, потребовали прекращения войны и возвращения заложников.

Люди вышли вышли с фотографиями заложников и в Тель-Авиве.

Акция в Тель-Авиве. AP Photo/Ohad Zwigenberg

"Боль, которую пережили эти семьи, не передать словами", – отметил в своей речи Нетаньяху. – Вчера я снова встретился с ними и пообещал им следующее: я не успокоюсь, пока все их близкие не вернутся домой. Все".

Премьер добавил, что он "уверен" в успехе сделки по освобождению заложников и прекращению огня. Он также поблагодарил президента Джо Байдена за "неустанные усилия", которые Белый дом прилагает для защиты заложников и их семей.

Нетаньяху раскритиковал антивоенные и пропалестинские протесты, назвав их "антиизраильскими" и заявив, что демонстрантам "им должно быть стыдно за себя".

Ясность начинается с понимания разницы между добром и злом. Однако невероятно, что многие антиизраильские протестующие предпочитают стоять на стороне зла. Они поддерживают ХАМАС. Они поддерживают насильников и убийц. Они стоят с людьми, которые пришли в кибуцы, в дома. Эти протестующие стоят на их стороне. Им должно быть стыдно за себя. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Пропалестинские протесты и акции против того, как власти Израиля управляют кризисом с заложниками, проходят на фоне самых жёстких мер безопасности со времени захвата Капитолия 6 января 2021 года. Здание парламента окружено высокими ограждениями, усилено присутствие полиции.

"Насколько нам известно, Иран финансирует антиизраильские протесты, которые проходят сейчас у этого здания, – утверждает Нетаньяху. – Их не так много, но они есть по всему городу".

Нетаньяху обошёл Черчилля

Это уже четвёртая речь в карьере Нетаньяху, адресованная американским парламентариям, что является своеобразным рекордом.

До этого он шёл вровень с британским премьер-министров военного времени Уинстоном Черчиллем, которым трижды выступал перед Конгрессом США.