Эксперт: "В Евросоюзе могут возникнут трудности, если Эммануэля Макрона поглотят внутриполитические дела, а от имени Франции будет выступать Жордан Барделла как премьер-министр"

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Решение Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания привело Брюссель в замешательство. Для учреждений Евросоюза начинается период неопределенности и перегруппировки. С одной стороны, президент Франции был ослаблен поражением своей партии на европейских выборах. С другой стороны, в следующем месяце он может быть вынужден начать обсуждение раздела власти, если ультраправые победят на внеочередных законодательных выборах. В результате, скорее всего, будет меньше слышен в Евросоюзе и мире голос Франции и её руководителя.

Сотрудник Центра европейской политики Эрик Морис:

Мы помним апрельскую речь в Сорбонне, когда он был очень амбициозен. Макрон призывал Европейский союз смотреть в будущее и решительно действовать. Возможно, у него будет меньше возможностей навязывать эту повестку дня своим европейским партнерам и указывать направление, в котором должен следовать Евросоюз. Французскому президенту будет труднее вести свою игру и, в частности, оказать решающее влияние на назначение главы исполнительной власти и председателя Европейского Совета.

В 2019 году Эммануэль Макрон сыграл очень значительную роль в распределении важнейших должностей в Евросоюзе. Он дал немке Урсуле фон дер Ляйен пост главы Европейской комиссии, обеспечил председательство в Европейском Центробанке француженки и предложил суперпортфель французскому еврокомиссару. В случае заключения соглашения о партнерстве президента Франции с нынешней оппозицией он рискует потерять свое влияние на разработку европейского законодательства.

София Руссак из Центра исследований европейской политики:

В Евросоюзе могут возникнут трудности, если, скажем, Макрона поглотят внутриполитические дела, а от имени Франции будет выступать Жордан Барделла как премьер-министр. Это может убавить энтузиазм президента на европейском уровне, если у него будут связаны руки в собственной стране.

На следующей неделе начнутся официальные переговоры по назначению следующего председателя Еврокомиссии и главы Совета ЕС. Франция и Германия, самые большие и могущественные страны Союза, привыкли обладать наибольшим весом при утверждении кандидатов на эти посты. Теперь эта ситуация может измениться.

Два лидера, которые считались самыми важными, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, выходят из европейских выборов ослабленными. Но это может дать немного больше пространства для маневра руководителям других крупных стран, таких как Польша, Италия и Испания.

Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции запланирован на 30 июня. Второй - на 7 июля. За ними будут внимательно наблюдать по всему Евросоюзу.