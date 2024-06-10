"Историческим" и "совершенно неожиданным" называют во Франции и не только решение Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания после поражения его партии на выборах в ЕП. Аналитики пытаются понять, какой тактикой руководствуется французский лидер.

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София Хаценкова, корреспондент Euronews:

"Решение, которое в воскресенье принял президент Франции Эммануэль Макрон, о роспуске Национального собрания - нижней палаты парламента - вызвало шок во Франции и в Евросоюзе в целом. Для Макрона это довольно рискованный шаг.

Напомним, его партия лишилась парламентского большинства на последних выборах 2022 года. Поэтому новые внеочередные выборы, назначенные на 30 июня и 7 июля, могут повлечь за собой ещё большие потери для президента. Также это может привести к тому, что Жордан Барделла - лидер ультраправого Национального объединения, победившего на воскресных выборах в ЕС, - станет новым премьер-министром Франции.

Как результат: может начаться так называемый "период сосуществования" (главы государства и правительства, которые представляют разные политические объединения).

Одни аналитики полагают, что Макрон пошёл на это с целью побудить традиционную правую партию "Республиканцы" (LR) присоединиться к его либеральной коалиции.

Другие считают, что он руководствуется макиавеллиевской тактикой: возможно, президент надеется, что, придя к власти, ультраправые станут непопулярными непосредственно перед президентскими выборами 2027 года. И действительно, Макрон представил французам эти выборы как экзистенциальный вопрос: правда ли вы хотите, чтобы страной управляло ультраправое правительство?"