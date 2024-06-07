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Баланс политических сил в Европарламенте сместится вправо - данные опроса

Архив
Архив Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Согласно результатам опроса Euronews, Испания и Германия являются оплотом проевропейских консерваторов. Во Франции и Италии сильны позиции ультраправых.

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Европейские избиратели приступили к голосованию на выборах в Европарламент. Оно продлится до 9 июня. По прогнозу экспертов Euronews, большинство в Европарламенте нового созыва получат умеренные консерваторы из Европейской народной партии.

Предполагается, что второй силой в законодательном органе ЕС станут социалисты, а третьей - либералы из фракции "Обновляя Европу". Они могут лишиться 20 мандатов. Ультраправые, несмотря на рост популярности, в парламенте доминировать не будут.

Томаш Канецки, эксперт Euronews Polls Centre: "Подавляющее большинство евродепутатов, которые приедут в Брюссель после выборов, по-прежнему будут придерживаться проевропейских взглядов. Даже депутаты от фракции EКР (Европейские консерваторы и реформисты) в определенной степени не будут подвергать сомнению сущность Евросоюза как такового".

Германия

В Германии Европейская народная партия может получить поддержку более 30% избирателей. За ультраправую партию Альтернатива для Германии, согласно опросам, готовы отдать голоса более 16% граждан. За правящих социал-демократов - чуть более 15% избирателей. Таким образом, пока умеренные политические силы преобладают над ультраправыми.

Франция

Но прогнозы в отношении последних впечатляют. Особенно во Франции. Здесь победу со значительным отрывом предсказывают "Национальному объединению" Марин Ле Пен, входящему во фракцию "Идентичность и демократия". Партия Эммануэля Макрона "Возрождение" (часть блока "Обновляя Европу) потерпит поражение.

Тема войны в Украине вероятно станет одной из ключевых в новом Европарламенте, и депутатам придется преодолевать разногласия, чтобы ответить на столь серьезный геополитичский вызов.

Италия

В Италии победу на евровыборах, судя по опросам, одержит ультраправая партия "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони. "Братья" входят в альянс консерваторов и реформистов.

Стивен Ван Хек, политолог, Университет Левена:

"По-прежнему существует раскол между консерваторами и реформистами и фракцией "Идентичность и демократия“. Поэтому я скорее вижу, как Европейская народная партия с консерваторами и реформистами идут на переговоры с социал-демократами и либералами, а не с группой "Идентичность и демократия".

Испания

Испания, как и Германия, является оплотом проевропейских консерваторов. Народная партия  в состоянии выиграть выборы. Но ей дышат в спину социалисты премьер-министра Педро Санчеса.

Опросы показывают, что баланс политических сил в Европарламенте сместится вправо. Это отразится как в целом на Евросоюзе, так и на каждой отдельной стране сообщества.

Польша

Тенденция отчетливо видна в Польше. Здесь главная битва развернется между коалицией премьер-министра Дональда Туска, входящей в Европейскую народную партию и ультраконсерваторами из "Права и справедливости". Эта партия - часть группы Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР). При определенных обстоятельствах, ЕКР будет вынуждена сотрудничать с проевропейскими партиями. Назначение следующего председателя Еврокомиссии станет первым испытанием для Европарламента.

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