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Переработка отходов: даже от окурков может быть польза

Контейнеры жля сбора окурков в городе Ат в Бельгии
Контейнеры жля сбора окурков в городе Ат в Бельгии Авторское право TBF vía EBU
By Euronews
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Оказывается, из фильтров окурков можно сделать текстильное волокно или материал для термоизоляции домов.

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Сигаретных окурков на одной из улиц бельгийского города Ат стало заметно меньше с появлением там специальных контейнеров. Собранный ими мусор отправляется на предприятие по переработке в Париж. Там их сортируют и пропускают через аппарат для удаления остатков табака.

Ценность представляют фильтры. После спецобработки в них не остаётся ни вредных веществ, ни табачного запаха. Затем фильтры идут на изготовление текстильных волокон и материалов для изоляции домов. 

Жюльен Пак, основатель TchaoMégot:
"Там могут быть мышьяк, ртуть, свинец и так далее. Токсичные вещества превращаются в PCL - химикат, который отправляется в специализированные лаборатории, где умеют отделять друг от друга разные семейства молекул, чтобы правильно их обрабатывать".

Амели Вельтер, инженер-проектировщик TchaoMégot: 
"Мы собираемся провести наш сольвент через материал. Он поглотит все токсичные вещества, которые встретятся ему на пути".

Жюльен Пак, основатель TchaoMégot: 
"Мы хотим донести до людей мысль о том, что даже самый непривлекательный мусор, который только бывает, может стать новым сырьём. Речь идёт о повышении осведомлённости людей, чтобы они изменили своё отношение к отходам, и поняли, что это может быть пригодное для использования сырьё".

TchaoMegot - единственный стартап во Франции с такой уникальной технологией. В компании планируют собирать и перерабатывать не меньше 25 000 тонн окурков, которые ежегодно выбрасывают французы.

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Франция сигареты Переработка отходов Утилизация отходов Бельгия