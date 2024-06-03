Опрос Euronews: кто будет формировать правящую коалицию по итогам евровыборов?

Суперопрос Euronews предсказывает победу на выборах правоцентристам из ЕНП, беспрецедентное усиление позиций ультраконсерваторов и незначительное - у социалистов. Данные свидетельствуют о том, что создание будущей правящей коалиции может оказаться политической головоломкой.

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Согласно данным опроса Euronews Super Polls, одно можно сказать с уверенностью: после выборов 6-9 июня в Европарламенте будет явное правое большинство.

Однако силы консервативного лагеря - от правоцентристских до ультраправых - должны будут преодолеть глубокие расколы и противоречия, чтобы создать функциональный альянс.

При этом консервативные группы вряд ли смогут объединиться в одну сильную коалицию.

Социалистические партии в течение трех месяцев демонстрируют небольшой и стабильный рост, в то время как либерал-демократы из Renew находятся на пути к быстрому падению.

Единственными странами, где ультраправые, как ожидается, не получат значимых результатов, являются Кипр, Люксембург и Мальта.

Мы попросили Бойда Вагнера, главного аналитика Центра опросов Euronews, помочь нам лучше понять результаты опроса общественного мнения в девяти странах ЕС.

Euronews: В Германии, крупнейшей экономике Союза, христианские демократы (ХДС) уверенно лидируют в опросах общественного мнения. Как вы это прокомментируете?

Вагнер: В ЕНП (Европейская народная партия) по-прежнему наибольшое представительство получит немецкая коалиция, немецкая группа ХДС / ХСС (немецкие и баварские христианские демократы, соответственно).

По нашим прогнозам, их доля составит около 30 %. Они должны преодолеть 30-процентный порог в Германии на следующей неделе. И это должно придать большой импульс ЕНП.

Евроньюс: Ультраправая партия "Альтернатива для Германии", похоже, теряет свою привлекательность для немецкого электората и может даже пропустить социал-демократов (СДПГ) на второе место. Связано ли это с недавними скандалами и обвинениями некоторых членов партии в том, что они являются агентами влияния России, а также с заявлениями о симпатиях к СС, сделанными главой избирательного списка партии в Европарламент Максимилианом Кра?

Вагнер: Мы можем увидеть, что скандал с СС окажет еще большее влияние (чем мы думаем), когда люди пойдут к избирательным урнам через неделю в Германии. Это действительно скандал с СС (главный удар для партии), потому что он не позволит им войти во фракцию "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Так что отголоски этого скандала окажут влияние на все, что будет происходить в долгосрочной перспективе.

Euronews: Во Франции победа Жордана Барделла и "Национального объединения" стала предрешенным фактом. Захватывающая гонка идет за вторую позицию между двумя выраженными проевропейскими кандидатами - Валери Айер от макронистского "Возрождения" и Рафаэлем Глюксманом от Социалистической партии. Не правда ли?

Вагнер: Мы видим, что Социалистическая партия во Франции действительно добивается больших успехов, наступая на пятки "Ренессансу". Я думаю, что это станет большой проблемой для партии Макрона. Главная задача "Ренессанса" сейчас - не пытаться догнать "Национальной объединение", а сохранить за собой уверенное второе место и не дать социалистам подобраться вплотную.

В данный момент, по опросам, партия Макрона набирает 16,6%, а социалисты - чуть меньше 14%. Так что сейчас две партии разделяет очень, очень небольшой отрыв.

Евроньюс: Италия - еще одна важная страна для ультраконсервативного лагеря ЕС. Партия премьер-министра Джорджи Мелони стабильно занимает первую позицию. В последние пару недель мы видели осторожное сближение между Мелони (ее партия - член ЕКР) и номером один французской оппозиции Ле Пен (ее партия связана с "Идентичностью и демократией"). Как вы думаете, может ли у них возникнуть соблазн объединить свои силы, создать новую группу и отказаться от проекта консервативной коалиции "за фон дер Ляйен" (без Ле Пен)?

Вагнер: Я думаю, что премьер Мелони не исключают эту возможность. Если мы посчитаем всех депутатов, кроме "АдГ" - поскольку они исключены из группы "Идентичность и демократия", - у вас будет 60-65 мест от "ИиД", и более 80 мест от ЕКР. В сумме это может дать солидную вторую силу в парламенте, потенциальную вторую силу; они могут набрать больше, чем "СиД" (Прогрессивный альянс социалистов и демократов). А это означает, что существует сильное правое крыло, которое необходимо учитывать.

Сможет ли ЕНП работать с ними? В любом случае, им придется рассмотреть такую возможность.

Евроньюс: Давайте перейдем к Испании. По данным опроса Euronews Super Poll, консервативная Народная партия лидирует в опросах с небольшим преимуществом, за ней следует Социалистическая партия. Является ли Испания последним бастионом мейнстримных партий в европейской политике?

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Вагнер: Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) крупнейшая партия в стране, и именно она сейчас стоит у руля. По нашим прогнозам, на этих выборах она не победит. Но мы также не видим такого сильного подъема в Испании ультаправой Vox, как можно было бы предположить.

В итоге, все сводится к борьбе между двумя партиями истеблишмента - "народниками" и социалистами. Пока все идет к тому, что победит "Народная партия", но победа им еще не гарантирована.

По нашим прогнозам, "Народная партия" делегирует в Европарламент 25 депутатов, социалисты - 20.

Euronews: Можно ли сделать вывод, что в Европарламенте в ЕНП тон будет задавать немецко-польско-испанское большинство?

Вагнер: Совершенно ясно, что вести ее будут немцы и испанцы. А на третьем месте по численности, скорее всего, окажутся поляки. Так что, думаю, вы правы в своей оценке.

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В этом году, похоже, на восточном фланге Европы многие из традиционных партий набирают больше голосов, чем раньше. Поэтому я думаю, что у ЕНП там дела пойдут лучше. Но в конце концов, некоторые из этих стран просто не имеют большого количества мест в Европарламенте.

Евроньюс: Румыния - пример тонкого искусства создания политических коалиций. Может ли следующий Европейский парламент быть вдохновлен структурой нынешней правящей коалиции в Румынии?

Вагнер: Не исключено. По нашим прогнозам, ЕНП будет лидером по числу составляющих его партий - 11. Вслед за ними идут "СиД" - девять членов. У ЕКР - 7, а у Renew - 5.

Особенность Румынии еще и в том, что там в те же даты проходят и выборы в национальный парламент.

Euronews: А что в Нидерландах? Будут ли там повторены результаты недавних национальных выборов?

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Вагнер: Нидерланды - интересный случай, потому что у них были свои внутренние войны, которые они вели в течение некоторого времени, и похоже, что приходят к определенным итогам.

В скором времени они должны утвердить собственное правительство. Они должны делегировать 9 депутатов в "ИиД", сильное усиления для этой партии.

Euronews: А как насчет Бельгии? Там также пройдут федеральные выборы в тот же день, что и европейские.

Вагнер: Бельгия - это всегда особый случай (в силу того, что она разделена на Валлонию и Фландрию). Здесь также наблюдается сильный подъем правых, как и в соседних Нидерландах, как и в соседней Франции.

При этом все все очень пропорционально. Во Фландрии (голландскоязычный регион) большинство голосует за правых. В то время как в Валлонии (франкоязычный регион) - за левых.

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Евроньюс: Что касается правых, то в Венгрии ультраконсервативная партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана лидирует в опросах, однако набирает силу новая оппозиционная партия. Может ли движение Петера Мадьяра стать политической угрозой для Орбана?

Вагнер: Сейчас, по опросам, уровень их популярности почти 20%. Это очень высокий показатель для партии, которая формально не является объединенной оппозицией. При этом два года назад, когда в Венгрии проходили последние национальные парламентские выборы, объединенная оппозиция смогла набрать, если я правильно помню, более 30% голосов. Но это все равно не позволило ей одержать победу над Орбаном.

Мы по-прежнему прогнозируем, что Фидес получит более 40% голосов в Венгрии. Они сохранят лидирующие позиции. Что касается Мадьяра, то я думаю, что большинство его избирателей составят сторонники других оппозиционных партий.