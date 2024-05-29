Избиратели-популисты могут повернуть влево

By Euronews

Грядущие европейские выборы обнажают растущую изменчивость партий и альянсов. Аналитики говорят, что может возникнуть новая левая популистская группа, нацеленная на крайне правый электорат и на социальное недовольство рабочих.

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Прогнозы Суперопроса Euronews, призванные создать представление о том, как может выглядеть следующий парламент ЕС после июньских выборов, свидетельствуют о растущей политической нестабильности партий и альянсов. Некоторые из нынешних групп вряд ли смогут выжить в своём первозданном виде; другие могут быть сформированы в соответствии с новыми политическими ситуациями и ориентациями как левых, так и правых.

По мнению аналитиков Центра опросов Euronews, новая левая популистская группа может расцвести на фоне других. Предполагается, что её возглавит икона немецких левых радикалов Сара Вагенкнехт.

Бойд Вагнер, Центр опросов Euronews:

"Нам необходимо убедиться, что мы сосредоточены на наших работниках. Во-первых, нам нужно убедиться, что мы сосредоточены на том, чтобы люди имели достойную заработную плату и тому подобное. И при этом возникает вопрос: "А как нам убедиться, что это будет сделано?"

Программа Вагенкнехт, бывшего председателя парламентской фракции "Левой партии" похоже, нацелена на избирателей крайне правых и на общее социальное недовольство избирателей из рабочего и среднего класса. Кампания построена на следующих вопросах: "Остановить войну в Украине", "Говорить с Россией", "Остановить миграцию", "Остановить зеленую сделку". У политических партий других стран может возникнуть соблазн присоединиться к новому политическому антагонизму с либерально-демократическими ценностями, такому, например, как партия социал-демократов СМЕР словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который недавно пережил покушение. Его левоцентристская популистская и евроскептическая партия была исключена в октябре прошлого года из фракции социал демократов S&D, левоцентристской проевропейской группы Европарламента .

23 депутата от 7 стран – минимальный порог парламента ЕС для создания группы. По мнению аналитиков Центра опросов Euronews , прогнозируемые цифры соответствуют этим критериям.

Но лишь переговоры после выборов покажут, наберет ли диссидентская левая популистская группа достаточно голосов, чтобы стать новой политической силой в Страсбурге и Брюсселе.