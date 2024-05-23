By Euronews

"Большинство избирателей ЕС совершат резкий поворот вправо", - сообщает Центр опросов Euronews. Высока вероятность того, что следующим главой Еврокомиссии станет консерватор.

КРАТКИЙ ОБЗОР

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Консервативные силы победят на европейских выборах, сообщает Euronews Super Poll, подготовленный Центром опросов Euronews. В крупнейших странах ЕС в опросах лидирует широкий правый спектр - от правоцентристских до ультраконсервативных и ультраправых партий.

Либерал-демократов ждет болезненное поражение, в то время как левоцентристские партии, похоже, обретут хрупкую стабильность среди умеренных потерь и робких достижений, в зависимости от страны. Первичным эффектом после выборов должно стать назначение консервативного главы Еврокомиссии, вторичным - жесткая борьба за состав уже созданных и новых парламентских групп и альянсов для управления делами ЕС на новое пятилетие.

КОНТЕКСТ

ЕНП намерена подтвердить свое относительное большинство в Европейском парламенте. Тем не менее, ультраправые и ультраконсервативные силы, по данным центра опросов Euronews, должны победить во Франции (Марин Ле Пен от RN), в Италии (премьер-министр Джорджия Мелони FdI), в Нидерландах ( Геерт Вилдер от PVV) и в Румынии (Адела Мирза от AD).

С марта аффилированные с ЕНП силы лидируют в опросах в Германии (ХДС-ХСС Фридриха Мерца), в Польше (ПО премьер-министра Дональда Туска) и в Испании (ПП Альберто Нуньеса Фейхоо). ХДС-ХСС находится в оппозиции в Германии, так же как и Народная партия в Испании, в то время как Гражданская Платформа является правящей партией в Польше.

Группа социалистов и демократов соперничает за второе место с ультраправыми и национал-консерваторами.

Премьер-министры-социалисты двух крупных стран все еще находятся у власти: Олаф Шольц и Педро Санчес, соответственно, из Германии и Испании.

Germany's Chancellor Olaf Scholz, left, speaks with Spain's acting Prime Minister Pedro Sanchez Fernando Calvo/AP

СДПГ канцлера Шольца находится на третьей позиции, на одно место отставая от ультраправой AfD.

Согласно опросам, либерально-демократическая группа Renew ("Обновляя Европу") понесет большие потери среди избирателей по всей Европе. Франция президента Макрона, которая раньше была ее оплотом, может превратиться в поле битвы за поражение группы Renew.

Президент Renew Валери Айер исключила нидерландских либералов из VVD, партии бывшего премьер-министра старны Марка Рютте, после того, как они договорились с ультраправыми Вилдера о создании коалиционного правительства.

Former Dutch Prime Minister Mark Rutte, right, and right-wing populist leader Geert Wilders Yves Herman/AP

Партия FdI ("Братья Италии") итальянского премьер-министра Джорджи Мелони - крупнейший член националистическо-консервативной группы ECR, наряду с поляками из PiS и Vox из Испании.

ECR расшифровывается как European Conservatives and Reformists, она была создана в начале 2009 года, когда британские консерваторы вышли из Европейской народной партии и присоединились к другим европейским политическим движениям с теми же избирательными симпатиями. Их визитной карточкой стали антиевропейский федерализм, антисоциальная политика и критическая позиция по отношению к франко-германскому руководству ЕС.

Тори покинули эту группу после Brexit-а.

Члены партии ECR находятся в серой зоне между сохранением наиболее традиционных консервативных ценностей и ультраправыми позициями. ECR и ультраправую группу "Идентичность и демократия" объединяет сильная антимигрантская (иногда ксенофобская) популистская и агрессивная риторика.

После встречи в Мадриде, организованной VOX, Джорджия Мелони и Марин Ле Пен намекнули на некое примирение после многих лет соперничества друг с другом.

Это может быть попыткой найти точки соприкосновения в преддверии политических переговоров после выборов в ЕС.

French far-right National Rally party leader Marine Le Pen, centre and president Jordan Bardella Daniel Cole/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Учитывая результаты, которые, как ожидается, получат их партии, оба лидера понимают, что у них есть так называемая историческая возможность оказать решающее влияние на формирование политики ЕС в течение следующих пяти лет. Они не хотят упустить ее.

Во вторник отношения между Марин Ле Пен и AfD серьезно обострились после заявления главы избирательного списка немецкой ультраправой партии Максимилиана Краха о том, что эсэсовцы "не все были преступниками".

Germany's Maximilian Krah, of the German far-right Alternative for Germany party Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

ПЯТЬ ГОЛОВОЛОМНЫХ ВОПРОСОВ

Лагерь консерваторов сильно расколот. Многие члены ЕНП являются либо федералистами, либо убежденными проевропейцами. Этого нельзя сказать о большинстве членов ЕКР и ID.

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Коалиция правых и центристов может сорвать еще до своего рождения основные европейские принципы или политические стратегии, такие как право ЕС на верховенство закона в каждом государстве-члене, создание усиленных оборонных структур ЕС и инвестиции в "зеленую" экономику.

Сами цифры голосов свидетельствуют о консервативном большинстве. Консервативные партии должны иметь право голоса при назначении председателя комиссии.

Italian Premier Giorgia Meloni Mauro Scrobogna/LaPresse

Тем не менее, национальные правительства имеют законное право решать, кто будет руководить Ервокомиссией. Во Франции, Германии и Испании правят либералы и социал-демократы. Назначение председателя Ервокомиссии просто по результатам выборов в ЕС и без активного участия Эммануэля Макрона было бы нереальным.

В то же время перезагрузка Большой коалиции между ЕНП, Renew и социал-демократами противоречила бы воле народов ЕС, выраженной на выборах в Ервопарламент.

Даже коалиция ЕНП, ЕКР и Renew не кажется реальной. Крупный спонсор Renew, президент Франции Эммануэль Макрон, вряд ли сможет договориться с консерваторами и наоборот.

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France's President Emmanuel Macron, left, speaks with European Commission President Ursula von der Leyen Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ЧТО ГОВОРЯТ ОПРОСЫ

"Эммануэль Макрон будет настаивать на традиционном большинстве, ЕНП, S&D и Renew. Это оправдывается теми цифрами, которые мы видим в наших прогнозах", - говорит Франческо Сисмондини из Центра опросов Euronews.

Ультраконсерваторы пытаются избежать такого исхода, восстанавливая хорошие отношения друг с другом, как мы видели в Мадриде на конгрессе, организованном Vox.

Лидеры как ECR, так и группы "Крайне правых", такие как Джорджия Мелони и Марин Ле Пен, могут попытаться создать хотя бы общую почву. И чтобы достичь ее, они должны принять несколько сложных решений - например, порвать с AfD ради Марин Ле Пен - и стать умеренными в таких вопросах, как миграция, социальные вопросы и поддержка Украины", - комментирует Сисмондини.

Окно возможностей всё ещё открыто. По словам Франческо Сисмондини, дело не только в строгих цифрах, но и в политике:

"Как только начнутся переговоры в июле, после выборов, мы увидим, что политические группы в парламенте ЕС не так уж и привязаны друг к другу".

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Однако победа ультраправых в некоторых ключевых странах неизбежно повлияет на назначение высших должностных лиц ЕС, председателя Еврокомиссии, председателя Совета ЕС и верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

"Мы можем предвидеть попытки правых и ультраправых политических групп заручиться поддержкой традиционных ультраправых избирателей. В некоторых случаях они очень сильны. Посмотрим, например, на Национальное объединение, они очень сильны. Партия Макрона во Франции занимает второе место, но с разрывом в 16 % с "Национальным объединением"", - заключает Сисмондини.