Каковы полномочия Европарламента?

Евродепутаты не имеют право на законодательную инициативу, но могут вынести вотум недоверия Еврокомиссии. Они утверждают её Председателя

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Избиратели в странах Евросоюза пойдут на это неделе на участки для голосования. По его итогам будут определены следующие 720 членов Европейского парламента. Депутаты нового созыва прежде всего должен выбрать своего Председателя. Для этого требуется абсолютное большинство голосов.

Затем законодатели рассмотрят кандидатуры на пост главы исполнительной власти, выдвинутые странами-членами ЕС. Новый председатель Еврокомиссии должен получить "благословение" депутатов. То же касается и его будущих подчиненных. Им предстоит пройти в Европарламенте дотошное собеседование, которое ранее нередко заканчивалось отказом в утверждении кандидатуры комиссара.

После этого депутаты Европарламента займутся обычным законотворчеством. Их роль: обсуждение законопроектов, внесение в них поправок и, наконец, обсуждение предложений Еврокомиссии и Совета ЕС.

Европарламент сам не имеет права выступать с законодательной инициативой, но может попросить Еврокомиссию инициировать закон.

Значительную часть времени и усилий отнимут у депутатов два разных дела: принятие общего бюджета ЕС и обсуждение внешней политики. Депутаты также должен давать добро на любое расширение Союза и заключение с ним третьими странами Соглашений об ассоциации.

Европарламент имеет право уволить Еврокомиссию. Для вынесения вотума недоверия этому правительству ЕС необходимо две трети голосов. До сих пор да этого не доходило. Но в 1999 году Еврокомиссия Жака Сантера была вынуждена уйти в отставку в полном составе из-за обвинений в мошенничестве и коррупционного скандала.