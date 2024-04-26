"О положении Союза": Закрытие Европарламента. Россия, Китай и Катар породили три "гейта". ЕС расширялся как вселенная. Полвека португальской демократии.

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*Программу ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш да Сильва:***"**За пять лет Европейский парламент разработал большую часть действующего законодательства, которое напрямую влияет на жизнь 450 миллионов граждан ЕС. Им затронуты также многие миллионы людей за пределами Евросоюза, потому что Европарламент во многом сформировал политические, экономические и культурные отношения с другими странами.

На последней пленарной сессии перед европейскими выборами в июне голосование было воистину марафонским: за четыре дня было принято не менее 89 законодательных текстов и семь резолюций.

На открытии заседания Председатель Парламента Роберта Метсола подвела итоги пятилетнего мандата:

Мы слушали, мы учились, мы заставили лопнуть брюссельский и страсбургский пузыри, чтобы взаимодействовать и общаться с людьми из всех стран-членов. Мы сделали эту палату более открытой и независимой. Мы согласовали и сбалансировали бюджеты, мы добились того, чтобы трудящиеся гордились своей работой и чувствовали себя в безопасности. Мы сделали всё это вместе.

Катар, Россия и Китай породили три "гейта"

Однако самая последняя пленарная сессия была отмечена утверждениями об иностранном вмешательстве. Напоминаю, что в конце 2022 года разразился так называемый "Катаргейт" с обвинениями в коррупции. К тому скандалу оказались причастны некоторые евродепутаты и платившие им правительства Катара, Марокко и Мавритании.

Вслед за этим в марте возник «Рашагейт». В этом деле парламентариев заподозрили в получении денег от организации, связанной с российскими властями, для распространения антиевропейской пропаганды.

А затем, уже на этой неделе, разразился «Чайнагейт». Полиция обнаружила, что советник ультраправого евродепутата от АдГ (Альтернатива для Германии) мог шпионить в пользу Китая.

Одна из лидеров предвыборного списка "зелёных" Терри Рейнтке выступила с предупреждением:

После «Рашагейта» теперь парламентский помощник заподозрен в передаче информации Китаю. Стало абсолютно ясно, что ультраправые не являются патриотами, они служат интересам не граждан, а интересам диктатур и автократий. Это делает ещё более важным, коллеги, создание сильного, проевропейского и конструктивного большинства в следующем Европейском парламенте.

ЕС расширялся как вселенная

В этой программе мы вспоминаем то, что больше всего выделялось в политической повестке Евросоюза на минувшей неделе. В этот раз мы также предвосхитим одно событие следующей недели, связанное с прошлым.

Я объясню. 1 мая исполняется 20 лет после «большого взрыва». Так называется расширение ЕС, в результате которого количество государств-членов увеличилось с 15 до 25.

Будет много торжеств и дебатов о последствиях присоединения к блоку стран, особенно восточноевропейских.

В начале недели у меня была возможность поразмышлять на эту тему с бывшим венгерским еврокомиссаром, а ныне генеральным секретарем Фонда европейских прогрессивных исследований Ласло Андором.

Маркеш да Сильва: Давайте кратко, как по телеграфу. Как бы вы описали самые положительные и самые отрицательные последствия большого расширения ЕС как для Союза, так и для новичков того времени?

Андор: Что ж, 20 лет – это небольшой срок для истории. Но я думаю, мы уже можем сказать, что накоплен ценный опыт, очень позитивный для стран, вступивших тогда в Евросоюз. Если подвести итог, то это означает стабильность и процветание. Экономика большинства этих стран на протяжении большей части времени очень динамично росла, особенно в первые годы членства в ЕС. Восточно-Центральная Европа, от Прибалтики до Адриатики, переживала экономический рост, который в долгосрочной перспективе это может привести к устойчивой конвергенции с западноевропейскими странами.

Маркеш да Сильва: А были менее положительные моменты?

Андор:Да. Расширение также привело к некоторому дисбалансу. Это когда потоки капитала и рабочей силы на деле не уравновешивают друг друга. Совершенно очевидно, что большую часть времени капитал перетекает с Запада на Восток. Это создаёт ощущение, что местные жители не полностью контролируют свою экономику. Потому что многие решения принимаются транснациональными компаниями или их филиалами в других местах Европы или мира. В то же время также очень интересно посмотреть на__потоки рабочей силы. Страны Восточной и Центральной Европы потеряли значительную часть своей рабочей силы, во многих случаях 5-6%.

Маркеш да Сильва: Это важный урок. Но какие ещё реформы должен провести Европейский союз, чтобы принять в свой состав больше стран, желающих стать частью Союза?

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Андор: Абсолютно важная тема - это будущее политики сплочения. Нам необходимо извлечь уроки из прошлого опыта и подготовить дальнейшее развитие этой политики. В то же время мы можем обсудить эффективность сплочённости и то, в какой степени местные игроки, национальные власти, могут воспользоваться финансовыми инструментами ЕС. Но также необходимо задуматься о пределах расширения, потому что, если в ближайшие, скажем, десять лет, присоединится больше стран, то Западным Балканам или Восточной Европе потребуется больше ресурсов.

Маркеш да Сильва:Насколько реалистично, что однажды станет членом Евросоюза Украина, находящаяся сейчас в состоянии войны, и другие страны этого региона?

Андор: Возможно, что в 2013 году сама идея Ассоциации, не членства, а просто Соглашения об Ассоциации, у многих вызывала сомнение. Но сейчас Украина является страной-кандидатом вместе с Молдавией. Так что к этому нужно отнестись серьёзно. И ЕС должен помочь в реализации дальнейших реформ, будь то экономические или иные реформы.

Полвека португальской демократии

Завершим программу ещё одним небольшим уроком истории, в данном случае Португалии.

Это государство-член Союза живет в условиях демократии уже 50 лет после свержения одной из самых длительных фашистских диктатур в Европе. 25 апреля (1974 г.) отмечается годовщина Революции гвоздик, называемая так, потому что цветочница предложила их солдатам.

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Помимо традиционных военных парадов и политических выступлений, праздник будет сопровождаться рядом культурных мероприятий.

Военный переворот был почти свободен от насилия, хотя в результате погибли 4 мирных жителя.

Лозунг, который повторяется до сих пор: «Да здравствует свобода»."