Европейская молодежь хочет больше демократии

Юноша из Португалии Андре Маркеш Де Соуза изучил сложный избирательный процесс и теперь объясняет его другим гражданам, держа их в курсе политических событий в Евросоюзе

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Здравствуйте, меня зовут Андре, я соучредитель португальской молодежной ассоциации, которая стремится проложить путь к более инклюзивному и демократическому обществу. Наше основное внимание уделяется политической грамотности, особенно в связи с европейскими выборами, чтобы граждане были более вовлечены и информированы. Если бы я был членом Европейского парламента, я бы стремился к тому, чтобы каждый голос был услышан, особенно молодых людей. Я бы выступал за политику, которая продвигает гражданское образование и участие, а также возможности молодежи в процессах принятия решений. Вместе мы должны помогать в строительстве лучшего будущего для Европейского союза.

Не уверена в будущем кандидат в члены Европарламента от партии Letzte Generation, которая опасается, что её поколение будет последним перед климатической катастрофой или глобальным конфликтом. Чтобы предотвратить это, считает молодая немка, нужно передать больше власти народу.

Я Лина Йонсен. Мне 26 лет, и мое пожелание на будущее довольно простое: больше демократии. Недостаточно просто голосовать каждые четыре года; нам нужно консолидироваться как обществу. Кроме того, у нас должна быть уверенность в том, что наши наказы депутатам будут реализованы. Нужно осознавать, что у нас есть право голоса и что интересы многих людей выше интересов немногих.

Это двадцать четвертый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.