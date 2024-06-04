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Европейская молодежь хочет больше демократии

Двадцать четвертый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Двадцать четвертый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Юноша из Португалии Андре Маркеш Де Соуза изучил сложный избирательный процесс и теперь объясняет его другим гражданам, держа их в курсе политических событий в Евросоюзе

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Здравствуйте, меня зовут Андре, я соучредитель португальской молодежной ассоциации, которая стремится проложить путь к более инклюзивному и демократическому обществу. Наше основное внимание уделяется политической грамотности, особенно в связи с европейскими выборами, чтобы граждане были более вовлечены и информированы. Если бы я был членом Европейского парламента, я бы стремился к тому, чтобы каждый голос был услышан, особенно молодых людей. Я бы выступал за политику, которая продвигает гражданское образование и участие, а также возможности молодежи в процессах принятия решений. Вместе мы должны помогать в строительстве лучшего будущего для Европейского союза.

Не уверена в будущем кандидат в члены Европарламента от партии Letzte Generation, которая опасается, что её поколение будет последним перед климатической катастрофой или глобальным конфликтом. Чтобы предотвратить это, считает молодая немка, нужно передать больше власти народу.

Я Лина Йонсен. Мне 26 лет, и мое пожелание на будущее довольно простое: больше демократии. Недостаточно просто голосовать каждые четыре года; нам нужно консолидироваться как обществу. Кроме того, у нас должна быть уверенность в том, что наши наказы депутатам будут реализованы. Нужно осознавать, что у нас есть право голоса и что интересы многих людей выше интересов немногих.

Это двадцать четвертый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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