Кая Каллас подала в отставку с поста премьера Эстонии, в ближайшее время она возглавит дипломатию ЕС

By euronews

Новым премьер-министром Эстонии, как ожидается, станет Кристен Михал, глава министерства окружающей среды. До назначения нового правительства Каллас будет исполнять обязанности премьера.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Официальное письмо с заявлением об уходе Каллас передала президенту страну Алару Карису.

Отставка Каллас, которая занимала должность главы эстонского правительства с 2021 года, была запланированной. В ближайшее время она сменит Жозепа Борреля на должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Карис написл в соцсети Х, что он поблагодарил Каллас за ее работу и пожелал успехов. Он сообщил, что начнет переговоры с политическими партиями о новом правительстве.

Новым премьер-министром Эстонии, как ожидается, станет Кристен Михал, глава министерства окружающей среды. До назначения нового правительства Каллас будет исполнять обязанности премьера.