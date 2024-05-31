Где находится "Кащеева игла" режима Лукашенко? Скатится ли Европа к "дворовой драке" с "мафиози" в Минске и Москве? Писатель, активист и политэмигрант Саша Филипенко рассказал о надеждах и страхах белорусов, "комедийности" санкций и усталости европейцев от чужих войн.

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В ночь с 9 на 10 августа 2020 года тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, протестуя против объявленных результатов президентских выборов. По их мнению, победа Александра Лукашенко была подтасована. В течение долгих недель мирное белорусское движение протеста освещали все мировые СМИ, с тех пор ситуация сильно изменилась. Живущий в изгнании белорусский журналист, писатель, лауреат литературных премий и политический активист Саша Филипенко рассказал Euronews о четырёх годах сопротивления, страхах и надеждах белорусского общества и жизни в условиях и по соседству с диктатурой.

Юлия Пухлий, Euronews: Саша, движение протеста в Беларуси было жестоко подавлено семь месяцев спустя, за последние три года мы редко видели Беларусь в новостях. Как обстоят дела на вашей родине?

Саша Филипенко: Люди, которые удерживают власть в Беларуси, по-прежнему пытаются зачистить до последнего Беларусь. Репрессии, к сожалению, продолжаются. Каждый день идут обыски, каждый день идут аресты, мы постоянно видим суды и, мне кажется, это подтверждает только то, что протест не заглох. Он не выглядит так красиво, как выглядели манифестации 2020 года, но эти репрессии, постоянная температура поддержания репрессий говорит о том, что белорусское общество, я в этом твёрдо убежден, не сдалось. Белорусы не сдались и ищут новые способы борьбы и саботажа.

Архив: белорусский спецназ и манифестанты 15 ноября 2020 г. 16 мая 2024 года власти объявили об обысках и аресте имущества 104 активистов оппозиции, которые бежали из страны. AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Юлия Пухлий, Euronews: Вы были вынуждены покинуть страну и стали одним из голосов этого движения протеста. Вы поддерживали Марию Колесникову, которая находится в заключении в Беларуси с 12 сентября 2020 года. По словам её сестры и отца, с ней нет связи уже больше года. Её делом сейчас занимается Рабочая группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям. Правозащитники надеются, что эта группа направит запрос властям Беларуси, и мы сможем что-то узнать о Марии. А вы что-то знаете?

Саша Филипенко: К сожалению, нет. У нас нет связи не только с Марией, но и с другими политическими заключенными. Это огромное количество людей, про состояние которых мы ничего не знаем, с которыми не могут контактировать близкие, мы не можем передавать посылки. И мне кажется, что это напоминает такую торговлю: белорусские власти поднимают ставки после того, как европейцы будто бы перестают покупать людей как товар, перестают менять политических заключённых на санкции. Белорусский режим говорит: "Хорошо, тогда мы повышаем градус насилия. И теперь, если вы не хотите покупать у нас заложников, мы прекратим всякие связи и вы даже не будете знать о том, что с ними". И конечно, на фоне того, что случилось с Алексеем Навальным, это вызывает волнение, потому что мы ровным счетом не представляем сейчас, что с этими людьми. Будто бы белорусский режим проверяет, насколько крепка душа и сердца у европейцев, которые, безусловно, не могут терпеть то, что так обходятся с людьми.

Архив: активисты белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак на судебном заседании в Минске, 6 сентября 2021 г. Колесникова отбывает 11-летний срок. Ramil Nasibulin/BelTA

Юлия Пухлий, Euronews: Вы говорили о санкциях, то есть они не работают?

Саша Филипенко: Это очень сложный вопрос, я часто обсуждаю его на выступлениях или когда встречаюсь с европейскими политиками. Мне кажется, мы очень по-разному представляем себе цель санкций. Те санкции, которые сейчас направлены против России, против Беларуси, Россия может вести с этими санкциями еще 100 лет войну. Мы видим, что Россия производит гораздо больше, в 4 раза больше снарядов, чем производит Европа, мы видим, что она делает это дешевле. Это такое великое кокетство, когда мы посылаем Украине 12 баллов на Евровидении и, несмотря на санкции, мы посылаем огромное количество денег России. Мы видим, что европейские страны по-прежнему закупают энергоресурсы, закупают золото, закупают уголь из тех же шахт, из которых закупали в России, только теперь этот уголь идет через Казахстан и Эстонию. В этом смысле я думаю, что какие-то санкции работают, но просто они выглядят довольно комедийно.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская c портретом своего заключённого мужа на акции протеста в Вильнюсе 8 марта 2024 г. У неё нет вестей о Сергее более 430 дней. Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Юлия Пухлий, Euronews: Светлану Тихановскую, которая возглавила Координационный совет по преодолению политического кризиса в Беларуси (когда она бежала из страны, где против нее было открыто несколько уголовных дел), принимали ведущие европейские лидеры, принимал президент США. За последние месяцы мы все реже видим Светлану Тихановскую, все реже она участвует в европейских и международных форумах. По-вашему, позиция Брюсселя в отношении Тихановской, и в целом в отношении оппозиции Беларуси, она последовательна?

Саша Филипенко: Мне кажется, да. И мне кажется, что сейчас это уже работа в каком-то другом ключе. Кроме того, что Светлана Тихановская призывает обратить внимание на то, что происходит внутри страны, она пытается помочь огромному количеству белорусов, которые оказались сейчас в Европе. Это выглядит, с одной стороны, как лидер оппозиции, а с другой стороны, как кабинет министров, который помогает миллионам белорусов, которые оказались в Европе и у которых проблемы с документами, с ними сталкиваются все люди, оставшиеся без документов. Конечно, к Беларуси меньше интереса сейчас, но мы наблюдаем, как интерес уходит и от Украины. Я для себя сформулировал, что все это немного похоже на сериалы Netflix: когда люди в Европе очень увлекаются протестами в Беларуси, потом войной в Украине, потом, когда случается конфликт на Ближнем Востоке, все переключаются. Как будто мы устаем от конфликтов, которые не разрешаются и с таким интересом, как к новому боевику, подключаемся к новым конфликтам. Безусловно, мы в Беларуси чувствуем себя чуть-чуть забытыми, мы чувствуем, что нас будто бы уже отдали как трофей Москве: если Москва проиграет в этой войне, Беларусь заберут как трофей, если Москва выиграют, Беларусь тем более заберут как трофей. И мы чувствуем, что нам довольно сложно сражаться не только со своей собственной диктатурой, но и с огромной диктатурой, которая поддерживает нашу.

"Хлеб-соль по-белорусски": Александр Лукашенко приветствует Владимира Путина в международном аэропорту Минска 23 мая 2024 г. Mikhail Metzel/Sputnik

Юлия Пухлий, Euronews: Лукашенко раньше называли "последним европейским диктатором". На днях к нему приезжал российский президент, и Лукашенко был 9 мая в Москве на параде победы. Недавно было объявлено, что две страны проведут учения с применением тактического ядерного оружия. Такое ощущение, что "последний и предпоследний диктаторы", как их называют в русском анекдоте, чувствуют себя очень незакомплексованно. Что они хотят показать миру, Европе?

Саша Филипенко: Мы в Беларуси, никто из нас не считает Лукашенко президентом. Мы считаем его человеком, который удерживает власть, как бы он сам себя ни называл. Мы же видели эту комедийную инаугурацию, когда он втайне – даже от своих соратников – сам себя вводит в должность. Мне кажется, эти люди продолжают греметь оружием и пугать Европу, так как они мыслят как мафиози и ведут себя как мафиози. Мне, кажется, что Лукашенко и Путин готовы к дворовой драке и они проверяют, насколько к этой драке готова Европа. Я думаю, что они хотят показать, что способны на все. В отличие от многих европейцев, которые по-прежнему считают, что конфликт (в Украине – Euronews) можно дипломатическим путем разрешить, они хотят показать, что не собираются сдаваться. И в общем-то они оказались в такой ситуации, когда они не могут сдаваться. И они воюют не только с белорусами, не только с россиянами внутри своей страны, не только с людьми в Украине, они воюют с будущим. Это люди, которые пытаются развернуть и Россию и Беларусь в прошлое и в этом смысле они демонстрируют, что отступать им некуда.

Юлия Пухлий, Euronews: По конституции, выборы в Беларуси проходят каждые 5 лет. Это значит, что в следующем году опять будут президентские выборы. Что дало движение протеста 2020 года ? Как могут развиваться события?

Саша Филипенко: Мне кажется, довольно сложно давать какие-то прогнозы. Я был на протестах 2010 года: нас было только 50 тысяч человек, и невозможно было представить себе, что в 2020 году миллионы белорусов выйдут на улицы. Поэтому мне сейчас сложно представить, что будут такие же массовые протесты в Беларуси, как были в 2020 году. Совершенно точно, мы не можем представить себе честные выборы в Беларуси, потому что люди, которые будут проводить эти выборы, они просто удерживают власть в течение последних пяти лет. Для белорусов сейчас "игла Кащея" – в Москве, и наше будущее очень зависит от того, что будет происходить в войне России и Украины, и от того, как Европа будет относиться к Беларуси. Часто говорят: о "европейцах" и о "белорусах". А мы каждый раз говорим: "Мы тоже европейцы, мы здесь, мы не какая-то отдельная нация где-то очень далеко! Мы – часть европейской семьи". И мне кажется, что если Европа будет сильнее отстаивать и посылать очень четкий сигнал, что Беларусь – часть европейской семьи, это, безусловно, нам помогло бы.

Архив: полиция в ходе протестов против результатов президентских выборов, Минск, ноябрь 2020 г. В феврале Лукашенко заявил: Запад по-прежнему хочет "дестабилизировать страну" BEL/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Юлия Пухлий, Euronews: В 2021 году вы написали открытое письмо президенту Международной хоккейной федерации, ваше письмо опубликовали ведущие европейские газеты, и Чемпионат мира по хоккею состоялся только в Латвии, а не в Беларуси. Вы написали президенту Международного Красного Креста, поскольку НПО отказывалась посещать заключенных в белорусских тюрьмах – заключенных, которых, по словам правозащитных организаций, подвергают и подвергали пыткам. При этом вы – успешный писатель. Ваши романы, написанные на русском, переведены на 20 языков и выходят солидными тиражами. Вы больше чувствуете себя писателем или политическим активистом?

Саша Филипенко: На фоне того, что происходило в Беларуси в 2020-м, на фоне войны, которая началась в Украине, нужно понимать, что это касается тебя и перед тобой как перед писателем встает вопрос о силе литературы, о том, что ты можешь сделать в своей книге и о том вообще, можно ли сейчас – на фоне войны – писать? Но совершенно точно, ты можешь писать, чтобы каждый день рассказывать о Беларуси в ведущих европейских изданиях, чтобы про Беларусь не забывали. Эти тексты, мои открытые письма, появлялись в связи с возмущением, которое я испытывал, например, когда президент хоккейной федерации говорил, что в Беларуси нужно проводить чемпионат мира по хоккею потому, что все равно никогда ничего не поменяется. В этом смысле ты чувствуешь себя, безусловно, писателем, но иногда ты понимаешь, что сейчас важнее обратить внимание на то, что происходит в твоей стране. У нас в Беларуси, к сожалению, не так много сильных голосов в Европе, поэтому если у тебя есть такая возможность, я считаю, это мой долг – рассказывать о том, что по-прежнему происходят катастрофические, недопустимые вещи.

Архив: акция протеста против президента Беларуси Александра Лукашенко у здания Европарламента в Брюсселе 15 сентября 2020 г. Francisco Seco/Copyright 2020 The AP.All rights reserved

Юлия Пухлий, Euronews: А в Беларуси ваши книги публикуют? Вы как писатель существуете для белорусов?

Саша Филипенко: Ситуация, как и многие другие ситуации в Беларуси, довольно сюрреалистическая. Потому что запрещены, например, спектакли по моим пьесам. Против меня возбуждено уголовное дело, но я до сих пор не знаю, по какой статье. Книги иногда есть в книжных магазинах, но их нет на полках. То есть вы должны спросить у продавца, есть ли книги Филипенко и он, как наркодилер, говорит: "Да, пойдемте со мной, я выдам вам книгу".

К сожалению, к писателям сейчас все реже и реже прислушиваются, потому что, если бы внимательно читали наши книги, мы писали уже в 2010 и 2014 году, что эта война случится. Писателей часто называют "алармистами". Мне кажется, не столько писателям нужно что-то советовать, сколько обществу иногда прислушиваться к писателям. Я недавно выступал в Берлине, и мое выступление задержали на 40 минут, потому что передо мной выступали известные немецкие политики. И я тогда сказал, что, как мне кажется, этот мир был бы чуть-чуть лучше и я надеюсь, что он будет лучше, когда политики будут выступать после писателей, а не наоборот.