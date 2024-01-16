By Euronews и AP

В витебской колонии № 3 "Витьба" умер от пневмонии 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. В больницу мужчину доставили, когда его уже нельзя было спасти, сообщили правозащитники.

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Политический заключенный Вадим Храсько скончался от пневмонии в витебской колонии, так как власти не обеспечили ему надлежащую медицинскую помощь, сообщил в понедельник правозащитный центр "Весна".

Его смерть свидетельствует о жестоких условиях содержания в белорусских тюрьмах.

Тюремные власти не спешили перевести Храсько в больницу, игнорируя сообщения об ухудшении здоровья, говорят правозащитники.

Храсько скончался в ночь с 8 на 9 января, но администрация колонии сообщила о его смерти только сейчас.

50-летний Храсько, специалист по информационным технологиям, отбывал трехлетний срок по обвинению в "финансировании деятельности экстремистского формирования", то есть перечислял средства оппозиционным группам, которые белорусские власти считают "экстремистскими".

Политический активист Леонид Судаленко, отбывавший трехлетний срок в той же колонии, после освобождения рассказал информагентству "Ассошиэйтед Пресс", что едва не умер, когда подхватил в ИК-3 COVID-19.

По его словам, он и другие политзаключенные должны носить желтую бирку на тюремной одежде, чтобы охранники могли их отличить от других отбывающих наказание. По его словам, охрана регулярно издевалась над ними и унижала.

По словам Судаленко, методы издевательств могут быть самыми разными: от отправки в карцер и полной информационной изоляции до отказа во встрече с адвокатом и лишения медицинской помощи и лекарств.

Несколько других политических узников не пережили заключения, в том числе художник Алесь Пушкин, который умер в июле от прободной язвы также из-за неоказания своевременной медицинской помощи.

21 мая 2021 года в шкловской колонии умер, по официальной версии, от остановки сердца Витольд Ашурак. Родным его тело передали с забинтованной головой.

Белорусские власти обрушились на противников режима после масштабных протестов, вызванных итогами выборов 2020 года, в результате которых Александр Лукашенко был избран на шестой срок. Оппозиция и Запад убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Протесты продолжались в стране в течение нескольких месяцев, на улицы вышли сотни тысяч человек. Более 35 тысяч были арестованы, сотни независимых СМИ и неправительственных организаций были закрыты и объявлены вне закона.

За решеткой остаются более 1 400 политических заключенных, в том числе лидеры оппозиционных партий и известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, которая была вынуждена покинуть страну после того, как бросила вызов Лукашенко, призвала к расследованию смерти Храсько.

"Я получила трагическое известие о смерти политзаключенного Вадима Храсько из-за ненадлежащей медицинской помощи, - заявила Тихановская. - Мы должны действовать, чтобы предотвратить новые смерти".