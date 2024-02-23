Юная украинская беженка написала вдохновляющую детскую книгу

By Euronews

Это трогательная история, рассказанная в книге 10-летней Катерины, о том, как не поддаться печали и не позволить трудностям сломить себя.

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До войны Катерина жила в Киеве. Два года назад, спасаясь от боевых действий, она в месте с мамой покинула дом. Теперь они живут в немецком Кёльне. Катерина решила не поддаваться грусти и написать книгу.

Она повествует о сурке Антоне. Его альпийская среда обитания оказалась под угрозой из-за туристов и дорог. Антон попросил других животных о помощи. Но те не отозвались. Решение пришлось искать самому. По словам юного автора - это история о том, как не позволить трудностям сломить себя и начать всё с нуля.

"Эта книга о том, как ты можешь помочь самому себе. Это что-то вроде ободрения, поддержки, - пояснила она, добавив: - Он прорыл туннель прямо под дорогой. И тогда машины больше не могли въезжать в Альпы".

Книга под названием "Копщик Антон" вышла на двух языках - украинском и немецком, как раз перед второй годовщиной российского вторжения в Украину.

Иллюстрации к ней нарисовала художник Олеся Полева, которая также бежала в Кёльн со своей дочерью и внучкой из Запорожья.

43-летняя Светлана, мама Катерины, раньше была агентом по недвижимости и теперь ищет аналогичную работу. Но обе надеются однажды вернуться в родную страну.

Книга была издана по инициативе пастора Вольфганга Фея, чей приход стал приютом Катерине и её матери.