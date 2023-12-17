Белорусские политзаключенные сталкиваются с жестоким обращением, отсутствием медпомощи и изоляцией - бывший заключенный

By Euronews и AP

Правозащитник Леонид Судаленко утверждает, что охранники регулярно издеваются, оскорбляют и унижают заключенных, а проблемами с их здоровьем никто не занимается.

РЕКЛАМА

Правозащитник Леонид Судаленко рассказывает, что за три года пребывания в белорусской колонии его и других политзаключенных регулярно лишали свиданий с родными, телефонных звонков и посылок. Он едва не погиб, когда по учреждению прокатилась волна COVID-19.

Он также утверждает, что последние девять дней своего срока был вынужден провести в сыром карцере, где спал на бетонном полу с рулоном туалетной бумаги в качестве подушки.

Ему пришлось носить желтую бирку на униформе - как и всем примерно 1473 политзаключенным, содержащимся в Беларуси, - чтобы их легко могли опознать охранники, которые, по его словам, постоянно издеваются над "политическими", оскорбляют и унижают их.

"Белорусские власти намеренно создают для политзаключенных ужасные условия содержания, которые квалифицируются как пытки", - заявил Судаленко в интервью The Associated Press после того, как отсидел свой срок и бежал в соседнюю Литву.

Беларусь систематически преследует противников авторитарного президента Александра Лукашенко с тех пор, как в августе 2020 года в результате голосования, которое многие сочли подтасованным, он получил возможность остаться на шестой срок.

После этого в течение нескольких месяцев по всей стране проходили акции протеста, в рамках которых на улицы выходили сотни тысяч человек. Более 35 000 человек были арестованы, тысячи были избиты в милиции, сотни независимых СМИ и неправительственных организаций были закрыты и объявлены вне закона.

Хотя большинство демонстрантов оставались в тюрьме лишь несколько дней или недель, таким, как 58-летний Судаленко - политический активист на протяжении последних двух десятилетий, - были предъявлены более серьезные обвинения, из-за которых они оказались в тюрьме на годы. В прошлом месяце он узнал, что власти открыли против него новое дело, хотя сейчас он находится в безопасности за границей, вырвавшись из Беларуси прошлым летом.

В тюрьме по-прежнему находится лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, основавший "Весну", старейшую и самую известную правозащитную группу Беларуси. Он отбывает 10-летний срок и содержится "в полной изоляции", без доступа к врачам, сказала его жена Наталья Пинчук в интервью AP.

2020 г.: художник Алесь Пушкин (он умер в июле в белорусской тюрьме) размахивает красно-белым флагом, символизирующим оппозицию Лукашенко AP photo

Несколько заключенных не пережили заключения, сказала она, отметив, что художник Алесь Пушкин умер в июле от перфоративной язвы, не получив медицинской помощи, а тело Витольда Ашурка было передано родственникам в 2021 году с забинтованной головой.

Некоторые после ареста пропали в тюремной системе страны. Ничего не известно о судьбе Виктора Бабарико, который пытался бросить вызов Лукашенко на выборах и, по сообщениям, был избит во время отбывания 14-летнего срока. О другом лидере оппозиции, Николае Статкевиче, ничего не слышно уже почти год.

"Мир должен знать об этом и реагировать на это", - сказал Пинчук. "В белорусских колониях и тюрьмах пропадают люди, а родственники многих политзаключенных не слышат о них сотни дней".

Она обратилась с делом своего мужа к представителям ООН, занимающимися правами человека.

В среду сотрудники Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь заявили AP, что не комментируют эти обвинения.

Во время протестов в 2020 году Лукашенко назвал сообщения о жестоком обращении и избиениях протестующих в местах лишения свободы "фальшивкой" и "неправдой".

Тем не менее, Судаленко утверждает, что бирки, которые заставляют носить заключенных, "слишком явно напоминают" те, что заставляли носить евреев в нацистской Германии.

"Все политические заключенные с желтыми бирками каждый день подвергаются дополнительным притеснениям и унижениям", - говорит Судаленко. "Методы издевательств могут быть самыми разными: от карцеров и полной информационной изоляции до отказа во встрече с адвокатом и лишения медицинской помощи и лекарств".

Примерно в феврале 2022 года, когда началась война в Украине, в колонии произошла вспышка COVID-19, и, по словам Судаленко, он заболел: у него поднялась температура до 40 градусов, пропало обоняние и стало трудно дышать. Его просьбы вызвать врача были проигнорированы, и вместо этого охранники каждый день давали ему неизвестную таблетку.

"20 дней я находился в бреду, между жизнью и смертью, и чудом остался жив, так как врач ни разу меня не осмотрел", - сказал он.

РЕКЛАМА

Судаленко подал жалобу в Комитет ООН по правам человека, которая была зарегистрирована в октябре, а затем направлена белорусским властям, которые до сих пор не ответили на нее.

Судаленко возле колонии после освобождения в июле, Витебск, Беларусь Viasna Human Rights Center via AP

По словам Судаленко, новое уголовное дело, возбужденное против него в ноябре по обвинению в экстремизме, стало "формой ответа" на жалобу.

В этом месяце власти США потребовали от Беларуси освободить всех политических заключенных, иначе санкции, введенные против Минска, будут ужесточены. Новые санкции США против 19 белорусских физических и юридических лиц, поддерживающих Лукашенко, были объявлены 5 декабря.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, чей муж отбывает почти 20-летний срок заключения, в этом месяце встретилась с представителями Госдепартамента и законодателями, после чего была создана белорусско-американская рабочая группа по политзаключенным.

"Мы готовы говорить об изменении нашей политики, ослаблении санкций и улучшении наших отношений, как только режим освободит всех своих политических заключенных, прекратит репрессии против белорусского народа и прекратит потворничество войне России против Украины", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

РЕКЛАМА

Лукашенко, однако, отказывается обсуждать с Западом тему политических заключенных.