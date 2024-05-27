Генсек НАТО призывает союзников Украины снять запрет на удары по территории РФ

"Настало время пересмотреть" ограничения на использование поставляемого Украине оружия, которые "связывают Киеву руки", заявил Йенс Столтенберг.

РЕКЛАМА

Генсек НАТО призвал страны-члены альянса пересмотреть ограничения на отправку некоторых видов вооружений в Украину, объясним это ходом российского наступления в Харьковской области.

Это заявление Йенс Столтенберг сделал в Болгарии, где проходила Парламентская ассамблея НАТО. Он также заявил журналистам, что нападение России на соседнюю страну является нарушением международного права и что Украина имеет право на самооборону.

"Некоторые союзники ограничения сняли, – отметил Столтенберг, имея ввиду Великобританию, – другие – нет. Моё послание заключается в том, что я считаю, что сейчас мы должны пересмотреть эти ограничения, потому что, когда их слишком много, руки у военнослужащих ВСУ оказываются связанными, это снижает их способность защищаться".

В стане партнёров Киева по-прежнему немало разногласий относительно того, какое оружие можно и нужно поставлять.

Некоторые государства не хотят предоставлять Киеву более мощное оружие с большим радиусом действия, способное поражать цели в глубине российской территории, поскольку опасаются эскалации и втягивания Запада в ещё более масштабную войну.

Другие, в частности в Восточной Европе, говорят, что Украине нужна вся огневая мощь, которую она может получить, чтобы противостоять более крупному противнику, бьющего как по военным, так и по гражданским объектам, противнику, чьи экономика и ВПК, похоже, адаптировались к разворачивающей войне.

В воскресенье, премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась против использования оружия альянса для нанесения ударов по целям в РФ:

Я не понимаю, почему г-н Столтенберг к этому призывает. Я согласна с тем, что альянс не должен показывать слабины. Но было много сомнительных заявлений, в том числе со стороны Эммануэля Макрона. Я рекомендую проявлять большую осмотрительность. Джорджа Мелони премьер-министр Италии

Бои в приграничье усиливают давление на союзников Киева

В выходные президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовятся к активизации наступательных действий в Харькове.

С мая армия РФ захватила несколько деревень и посёлков на севере Украины, где ВСУ, перед которыми стоит задача держать протяжённую линию фронта, не смогли выстроить эффективную оборону. Продвижение россиян заставило западных сторонников Украины.

Запуск ракеты с полигона "Ашулук" в Астраханской области. AP/Russian Defense Ministry Press Service

США, Великобритания и Франция предоставили Украине ракеты дальнего радиуса действия, однако канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность отправки ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева.

Шольц ранее заявлял, что ракеты, которые могут самостоятельно определять местоположение и уничтожать цель после запуска, должны управляться немецкими командами на местах в Украине, что он считает "переходом красной линии".