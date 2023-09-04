В чем смысл "войны дронов" Украины против России?

Почему Киев продолжает запускать беспилотники вглубь территории России, ведь они редко поражают стратегические объекты или наносят значительный ущерб?

Это уже почти ежедневное явление.

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На фоне своего мощного контрнаступления Украина запускает беспилотник за беспилотником вглубь российской территории, нацеливаясь, прежде всего, на Москву.

Однако, за некоторыми исключениями, большинство ударов не имеют четкой военной цели и почти никогда не приводят к жертвам и разрушениям, их часто перехватывают российские средства ПВО или РЭБ.

Так в чем же тогда цель киевской "войны дронов" против России?

Ключевым элементом является психологическая война, когда Украина пытается нанести удар по высоко символичным российским целям, считает Питер Ли, эксперт по беспилотникам из Портсмутского университета.

"Украина гораздо менее мощна, чем Россия, из-за своих размеров", - поясняет он. "Поэтому, в особенности, когда вы противостоите гораздо более крупному противнику, беспилотники позволяют вам нанести удар издалека - по столице вашего врага".

"Это, как известно на протяжении многих веков, оказывает психологическое воздействие".

В мае предполагаемый удар беспилотника поразил Кремль, где сначала заявили, что это было покушение на президента России Владимира Путина. Впрочем, некоторые аналитики назвали этот инцидент инсценировкой, призванной настроить население России "на боевой лад".

"В самой Украине подобные атаки поднимают боевой дух как военных, так и мирных жителей, которым всем приходится сейчас очень тяжело, - продолжает Ли. - Это не особо броское свидетельство наступательной мощи, но оно показывает, что украинцы способны нанести ответный удар".

То же самое можно сказать и о России, только в обратном направлении.

"В переносе войны на родину России есть психологический эффект", - говорит Марина Мирон, постдокторант кафедры военных исследований Королевского колледжа. "Украинцы хотят показать слабость российской противовоздушной обороны и неспособность режима защитить своих граждан в самом сердце России".

Она указывает на серию июльских налётов на здание "Москва-Сити" - "экономический символ", - пришедшихся на момент встреч Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге.

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Ощущение отсутствия безопасности в России усиливают предположения - теперь подтверждаемые украинскими официальными лицами - о том, что беспилотники запускаются с российской территории.

Хотя некоторые из них трудно перехватить, Ли подчеркивает "техническую ограниченность" небольших беспилотников, радиус действия которых может составлять всего 65 км.

Вместе с тем, поражены были и цели, находящиеся в глубине страны.

"Это означает, что либо внутри России есть русские, которые сочувствуют украинскому делу, либо Киев напрямую руководит агентами в России. В любом случае, Кремль предпочитает особо на эту тему не распространяться ", - добавляет он.

'Око за око'

Тем не менее, существует риск, что стратегия Киева может дать обратный эффект.

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После вторжения в феврале 2022 г. Россию неоднократно обвиняли в "террористических бомбардировках" мирного населения Украины с целью сломить его волю.

Понимая эмоциональное желание отомстить, Мирон, тем не менее, опасается, что в случае гибели российских граждан беспилотные атаки Киева могут нанести ущерб его репутации.

"Я понимаю, почему украинцы хотят, чтобы Россия почувствовала, каково это - просыпаться утром от воя сирен ПВО, прятаться в подвалах, ждать и надеяться, что ракетный шквал тебя не убьет... Но они рискуют потерять моральное превосходство".

Киев использует беспилотники "для нагнетания страха", - продолжает она. "Строго говоря, концептуально это можно классифицировать как терроризм".

Путин давно осуждает "преступный режим" в Киеве, назвав в мае его удары беспилотников на РФ "явным признаком террористической деятельности".

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"Эти атаки очень выгодны России, чтобы оправдать свои действия в Украине", - пояснил Мирон, полагая, что они могут усилить поддержку войны населением и приблизить людей к Кремлю. "На самом деле они контрпродуктивны".

"Беспилотники - это не оружие окончательной победы".

Еще одна цель ударов беспилотников, наносимых Киевом, - ослабление военного потенциала России.

"У Украины нет такой воздушной мощи, как у России. С помощью войны дронов они пытаются восстановить некий паритет", - говорит Мирон, отмечая, что беспилотники гораздо более дешевле ракет.

В августе четыре военных самолета были уничтожены в результате "одного из крупнейших" ударов украинских беспилотников по России с начала боевых действий. В прошлом году в результате авиаудара Киева было уничтожено 10 военных самолетов в Крыму, что первоначально Украина списала на брошенный российским солдатом окурок.

Несмотря на шум, который они вызывают в СМИ, Мирон предостерегает: преувеличивать военную эффективность ударов Киева не стоит.

"Мы не знаем, сколько из них были неудачными. Мы слышим только об успехах. С чисто военной точки зрения они мало что изменят", - говорит она.

"При этом Украина получает плюсы, показывая (партнерам), что в нее стоит вкладываться. Украинцы... должны показать, что они достойны западных денежных вливаний".

Сколько украинских беспилотников сбили российские военные, неизвестно, информация об этом тщательно охраняется обеими сторонами. Недавно BBC Verify выяснила, что в этом году в России и на аннексированном Крымском полуострове было совершено более 190 предполагаемых атак.

Украинский солдат 28-й бригады запускает беспилотник на линии фронта недалеко от Бахмута, Украина, воскресенье, 20 августа 2023 г. LIBKOS

Некоторые полагают, что война беспилотников ведется Киевом для того, чтобы отвлечь внимание от якобы неуспешного контрнаступления.

Однако эксперт Ли опроверг это мнение, заявив, что беспилотники играют роль в затяжной войне.

"Никто, обладающий здравым смыслом, не ожидает быстрого результата. Война - это не голливудский фильм. Она уродлива, трудна, затратна и жестока", - сказал он в интервью Euronews.

"Даже если бы наступление шло очень хорошо, эти удары беспилотников все равно будут иметь место. Эти две вещи не исключают друг друга".

Россия много месяцев готовилась к контрнаступлению Украины, рыла окопы и ставила обширные минные поля. Преодоление этого неизбежно стоит Киеву времени - и жизней.

Растягивание ресурсов Москвы - это вторичная военная задача беспилотной кампании, полагает Ли.

Столкнувшись с атаками Киева, российское руководство должно решить, что ему делать: развертывать конечные оборонительные сооружения для защиты Москвы или солдат на линии фронта, поясняет он.

"Все, что может сократить или нарушить поступление ресурсов на фронт, будь то люди или оружие, представляет ценность".

Изнурительная партизанская кампания исламистских повстанцев против СССР в Афганистане в 80-е годы создала огромную финансовую нагрузку на Москву, что в конечном итоге вынудило ее вывести войска и способствовало распаду Советского Союза.

Однако и в этом случае есть свои риски.

"Европейские страны и США не хотят эскалации этого конфликта. Если Киев будет продолжать все более агрессивно атаковать российские объекты, тогда Украина может потерять сторонников на Западе", - говорит Ли.

"Тут много тонких линий и сложного балансирования".