By Euronews

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните снова борются за пост президента Литвы

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В воскресенье в Литве проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните, в первом туре получившие соответственно 46,08% и 16,48% голосов.

Литва является республикой полупрезидентского типа, в которой за президентом закреплены широкие полномочия, в том числе решения в области внешней политики, право законодательной инициативы и право вето.

60-летний Науседа, умеренный консерватор и убежденный сторонник Украины, занимает свой пост с 2019 года. Он считается фаворитом.

Право голоса на этих восьмых президентских выборах после обретения Литвой независимости от Советского Союза в 1991 году имеют почти 2 миллиона граждан страны.

Голосование продлится до 20:00, а результаты, как ожидается, будут объявлены Центральной избирательной комиссией в понедельник.

Науседа и Шимоните были соперниками на выборах 2019 года, тогда во втором туре победил Науседа, набрав 66 % голосов.

Возможный российский саботаж

Выборы проходят на фоне повышенной напряженности в Балтийском регионе.

На этой неделе появились сообщения о том, что Россия может пересмотреть границы своих территориальных вод в Балтийском море, что побудило министра иностранных дел Литвы призвать к "решительному ответу" на то, что он назвал "очевидной эскалацией".

Опасения по поводу российского саботажа растут по мере появления подробностей о таинственных нападениях на литовские и польские объекты.

Литовские правоохранительные органы хранят молчание, но бывшие чиновники предупреждают, что подобные инциденты могут участиться в рамках более широкой стратегии России в ее войне с Украиной и противостояния с Западом.

Ранее в этом месяце в Вильнюсе произошел пожар в магазине IKEA. Первоначально подозревали поджог, но позже пришли к выводу, что это был саботаж.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что серия поджогов в Польше и Литве была организована Россией.

Литва, член НАТО, играет стратегическую роль на восточном фланге альянса, что делает роль президента особенно важной, учитывая продолжающийся конфликт в Украине.

Оба кандидата занимают твердую позицию против агрессии Москвы, что соответствует приоритетам внешней политики страны.