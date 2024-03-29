20 лет в НАТО: "лучшее решение в новейшей истории Литвы"

29 марта 2004 года, в 16:47, бельгийские истребители F-16 приземлились на базе ВВС Литвы в Шяуляе, положив начало миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии.

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В пятницу в столице Литвы отметили 20-ю годовщину вступления страны в НАТО.

Утром огромный флаг альянса подняли на вершине Вильнюсской телебашни – символа борьбы Литвы за свою независимость. Торжественная церемония состоялась возле президентского дворца.

В своей речи Гитанас Науседа заявил, что решение стать частью западной коллективной безопасности – "лучшее в новейшей истории Литвы".

"Помочь Украине и остановить Россию"

Он также отметил, что празднование проходит в непростое время, когда "Россия ведёт агрессивную войну против Украины", что напомнило всем: "мир в Европе – не данность".

Глава балтийской республики поблагодарил своих предшественников за то, что они предвидели, что угроза "российского империализма не исчезла".

По словам Науседы, основная задача НАТО сейчас – помочь Украине и остановить Россию.

Юбилей отмечали не только в Литве. 29 марта 2004 года перед штаб-квартирой НАТО были также подняты флаги Эстонии, Латвии, Румынии, Болгарии, Словакии и Словении.

Это стало крупнейшей волной расширения альянса.