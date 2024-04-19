В Польше задержали подозреваемых в нападении на Леонида Волкова

By Euronews

Президент Литвы сообщил, что совместными усилиями польских и литовских правоохранителей были задержаны два человека, которых подозревают в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова.

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В Варшаве задержаны два человека по подозрению в нападении на Леонида Волкова, соратника погибшего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в пятницу сообщил президент Литвы.

Гитанас Науседапоблагодарил польских правоохранителей за сотрудничество, добавив, что подозреваемые будут переданы Литве. Когда именно это произойдёт, он не уточнил. Личности задержанных не раскрываются, но уже известно, что у обоих имеется польское гражданство.

“В Польше задержаны два человека по подозрению в избиении лидера российской оппозиции Леонида Волкова. Я благодарю Республику Польша за отличную работу, которую она проделала. Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил всех за отличное сотрудничество”, - сказал литовский президент.

Польские власти ещё не комментировали эту информацию.

На бывшего главу штабов Навального напали вечером 12 марта возле его дома в Вильнюсе. Преступник разбил стекло автомобиля, в котором находился Волков, распылили ему в глаза слезоточивый газ и несколько раз ударил его молотком. Тот был госпитализирован с переломом руки.

Сам политик назвал нападение "характерным и очевидным приветом из бандитского Петербурга и от Путина" и пообещал, несмотря на случившееся, продолжить свою оппозиционную деятельность.

По данным следствия, злоумышленники прибыли в столицу Литвы незадолго до нападения, а после - покинули страну.