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Литва и Польша призвали к "интернационализации" приграничной обороны

Совместные учение Польши и Литвы, 26 апреля 2024.
Совместные учение Польши и Литвы, 26 апреля 2024. Авторское право Mindaugas Kulbis/AP Photo
Авторское право Mindaugas Kulbis/AP Photo
By Euronews
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Главы Минобороны Литвы и Польши посетили участок восточной границы недалеко от Вильнюса. Они призвали ЕС принять участие в строительстве линии обороны.

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Министры обороны Литвы и Польши призвали к "интернационализации" обороны восточной границы ЕС и НАТО. Накануне они вместе осмотрели участок границы с Беларусью недалеко от Вильнюса.

Глава литовского Минобороны Лауринас Кащунас заявил, что на создание национальной системы приграничной обороны потребуются десять лет и 600 миллионов евро. Первые партии приобретенного оборудования поступят в конце месяца.

"Польша вместе со своими союзниками сделает все, чтобы еще лучше защитить восточную границу ЕС и НАТО. Это наше высшее призвание, и выполнить его могут не только отдельные государства, но прежде всего ЕС. Мы вместе призываем к этому, к интернационализации вопроса об этой границе. Защита границ — это ключевая задача. ЕС должен быть вовлечен в защиту своей границы", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В преддверии заседания Евросовета, состоявшегося на прошлой неделе, лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо, в котором призвали Брюссель принять "как политическое, так и финансовое участие" в строительстве линии обороны стоимостью в 2,5 миллиарда евро вдоль восточной границы блока — для защиты от военных и гибридных угроз со стороны России и Беларуси.

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