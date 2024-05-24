Закон об иноагентах: что думают о нем в Грузии?

Что думают жители Грузии о новом законе об иностранном влиянии? Корреспондент Euronews Валери Горья побывала в республике и выслушала противников и сторонников разделившего общество документа.

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Закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом Грузии 14 мая, вызвал волну масштабных протестов в республике, дав повод для критики страны и на международной арене. Противники закона утверждают, что он инспирирован Москвой и может поставить под угрозу европейскую судьбу республики. "Это - закон против демократии, против прав человека, - уверен Мамука Котетишвили, исследователь, вместе со своей семьей вышедший к парламенту среди тысяч протестующих. - Он затронет не только органы управления, но и все сферы деятельности в Грузии, от здравоохранения до сельского хозяйства".

"Это - риск для всех!"

Законопроект "О "прозрачности иностранного влияния" предписывает любой структуре, более 20% средств которой поступает из-за рубежа, зарегистрироваться, обозначив себя в качестве "организации, поддерживающей интересы иностранной державы" - и так попасть под государственный контроль.

По оценкам, новое требование может коснуться до 25 тысяч НПО из разных секторов. Противники закона говорят, что он копирует "оригинал", принятый в России в 2012 году и позволивший глушить любые неугодные Кремлю голоса.

Правозащитники и независимые СМИ в Грузии считают, что они - в зоне особого риска. "То, что на нас навешивают ярлык преследователей иностранных интересов, имеет в нынешнем контексте только негативный оттенок. Это означает, что мы являемся иноагентами. Работа в таких рамках полностью уничтожит доверие к СМИ", - убеждена Лика Закашвили, соучредитель и главный редактор онлайн-издания "Публика".

То, что на нас навешивают ярлык преследователей иностранных интересов, имеет в нынешнем контексте только негативный оттенок. Это означает, что мы являемся иноагентами. Работа в таких рамках полностью уничтожит доверие к СМИ. Лика Закашвили.

Она уточняет: по закону Министерство юстиции имеет право на доступ к обработке личной информации организаций-иноагентов. "Это особенно опасно для СМИ, ведь мы храним личные сведения о наших источниках. Это - риск для всех!", - поясняет Закашвили.

"Закон заставить замолчать свободных"

Журналистке и ее коллегам уже приходили угрозы. То же самое переживает и Нино Долидзе, директора грузинского филиала ISFED, авторитетной организации по наблюдению за выборами.

"Правительство решило закрыть всех тех, кто говорит о проблемах, так как видит в этом угрозу своей власти, - уточняет она. - Наша цель - поддерживать свободные и справедливые выборы у себя, мы не занимаемся интересами другой страны".

Долидзе предвидит следующий сценарий развития событий: "Мы никогда не запишемся в такой реестр, и это создаст проблемы. У нас будут штрафы, санкции. В конечном итоге это приведет к закрытию организаций, занимающихся вопросами свободы выборов, коррупции, прав человека - любой наблюдательной деятельностью. Это устроит правительство, так как заставит замолчать все свободные голоса", - поясняет она.

В конечном итоге это приведет к закрытию организаций, занимающихся вопросами свободы выборов, коррупции, прав человека - любой наблюдательной деятельностью. Это устроит правительство, так как заставит замолчать все свободные голоса. Нино Долидзе.

"Дать прозрачность гражданам!"

Правительство и партия власти отрицают сходство между грузинским и российским законами, утверждая, что опасения европейских чиновников, призвавших аннулировать документ, беспочвенны.

Мака Бочоришвили, глава комитета по евроинтеграции партии "Грузинская мечта", поясняет: "Возникают вопросы по поводу прозрачности финансирования этих организаций. Сегодня мы говорим об их более широком участии в процессе принятия политических решений в Грузии. Важно обеспечить полную прозрачность для наших граждан, понимать, кто и почему стоит за озвучиваемыми ими мнениями".

Возникают вопросы по поводу прозрачности финансирования этих организаций. Сегодня мы говорим об их более широком участии в процессе принятия политических решений в Грузии. Важно обеспечить полную прозрачность для наших граждан, понимать, кто и почему стоит за озвучиваемыми ими мнениями. Мака Бочоришвили.

Бочоришвили уточняет, что речь идет лишь о регистрации. "В статье, требующей зарегистрироваться, уточняется, что закон не может быть использован для прекращения деятельности НПО, - говорит она. - Мы готовы обсуждать любые юридические рекомендации, касающиеся законодательства. Если нужно приблизить его к европейским стандартам, то да, мы - за".

"Энергию протеста надо использовать"

Однако Саломе Зурабишвили, президент Грузии, не сомневается: закон был вдохновлен Россией. Она использовала право вето, призвав к отмене документа. Глава государства уточняет, что закон дает повод усомниться в намерениях многолетних партнеров и друзей Грузии из Европы и США, возводит "реальное препятствие" на пути евроинтеграции республики. "Я уже употребляла слово "саботаж" и могу снова его использовать", - уточняет презент Зурабишвили в интервью.

Она не сомневается, что вето будет преодолено. "Закон примут, вето будет преодолено, возможно, в текст внесут какие-то незначительные и неинтересные поправки", - перечисляет она. По мнению Зурабишвили, плюсом в сложившейся ситуации стала активность гражданского общества. "И эту энергию нужно использовать, - говорит она. - Сейчас главное - добиться прогресса на пути к выборам. Через выборы мы проведем референдум о Европе. ЕС должен четко дать понять, что против Грузии не введут санкции, пока точка зрения избирателей не будет озвучена в день голосования".

Сейчас главное - добиться прогресса на пути к выборам. Через выборы мы проведем референдум о Европе. ЕС должен четко дать понять, что против Грузии не введут санкции, пока точка зрения избирателей не будет озвучена в день голосования". Саломе Зурабишвили.

Согласно опросам общественного мнения, более 80% грузин хотят, чтобы их страна присоединилась к ЕС. В авангарде выступлений против закона об иноагентах - грузинская молодежь, студенты, олицетворяющие прозападно настроенную часть общества. Между ними и консерваторами, в массе своей поддерживающими правительство, идет настоящая идеологическая война.

Меги, 22-летняя студентка-социолог, убеждена: многое будет зависеть от "воли" страны к вступлению в Европейский Союз. "Это уже не просто "Нет российским законам!", - эмоционально говорит она. - Сейчас мы боремся в плоскости "Нет российскому режиму!" и "Да - Европе!". Мы выходим на улицы каждый день, надо бороться. И мы готовимся к выборам, потому что хотим жить в свободной стране".

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