Видео. Грузинские студенты — против закона об «иноагентах»

Тысячи студентов выходили на улицы грузинской столицы в понедельник и вторник, чтобы примкнуть к акциям протеста против закона об «иностранных агентах». Они считают документ угрозой демократическим свободам и стремлению страны вступить в Европейский союз.

Молодые грузины не исключают, что последствия принятия проекта могут заставить их покинуть родную страну, поскольку закон может создать базу для подавления независимых СМИ и инакомыслия вообще.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на этот закон. Но правящая партия «Грузинская мечта» имеет большинство, достаточное для преодоления президентского вето.