Парламент Грузии принял спорный закон об иноагентах, полиция разгоняет акцию протеста

By euronews

Парламент Грузии одобрил в третьем и окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 84 депутата, 30 выступили против.Теперь закон об «иноагентах» отправится на подпись президенту Грузии. Полиция уже приступила к жёсткому разгону манифестантов.

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Во время выступления главы оппозиционного «Единого национального движения» депутат от «Грузинской мечты» выкрикнул несколько оскорблений. В результате началась потасовка между правящей партией и оппозицией, в которой приняли участие около 20 депутатов.

Теперь закон об «иноагентах» отправится на подпись президенту Грузии. Саломе Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето. Но у «Грузинской мечты» достаточно голосов, чтобы его преодолеть, отмечают наблюдатели.

Днём у здания парламента собралась многотысячная акция противников нового закона. Собравшиеся расценивают принятый текст как угрозу демократическим свободам и устремлениям вступить в Евросоюз. По последним данным, полиция уже приступила к жёсткому разгону манифестантов.

Согласно новому закону, СМИ и НПО должны регистрироваться как “преследующие интересы иностранной державы”, если получают более 20% своего финансирования из-за рубежа.

Оппозиция назвала этот законопроект “российским”, поскольку Москва использует аналогичное законодательство для подавления независимых СМИ и НПО.

Массовые выступления против предложенного правящей партией Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" продолжались с середины апреля этого года. Статус кандидата был представлен Грузии в декабре прошлого года.

Защитники законопроекта, напротив, настаивают, что документ не содержит репрессивных мер, и предназначен для увеличения прозрачности организаций в некоммерческом секторе. Они также утверждают, что закон повторяет нормы не из российского, а из американского законодательства.

Президент Европейского совета Шарль Мишель во вторник выступил перед грузинскими законодателями в Копенгагене на конференции по вопросам демократии и заявил, что “если они хотят вступить в ЕС, они должны уважать фундаментальные принципы верховенства закона и демократии”.