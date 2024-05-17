Зурабишвили в интервью Euronews: "Это пророссийские действия некоторых лидеров"

Президент считает, что у Грузии нет соблазна быть вместе с Россией и ЕС должен принять во внимание итоги предстоящих парламентских выборов, которые станут референдумом по Европе.

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Президент Грузии наложит вето на спорный закон об иностранном влиянии. Об этом она заявила в интервью Euronews. Однако парламент может его обойти.

Закон будет принят, т.е. вето будет преодолено либо закон будет изменен незначительно, в мелочах. Поэтому главное сегодня — пойти на выборы. Саломе Зурабишвили президент Грузии

Мирные демонстрации против этого закона продолжаются уже больше месяца. Президент осуждает насилие против протестующих.

"Это жестокости — не дело рук полиции, которая ведет себя как любая другая полиция в любом..., но это дело спецназа, у которого есть полицейский учет, но нет опознавательных знаков. Поэтому расследование, дознание в отношении виновных в жестокостях невозможно. Таким образом, мы находимся в ситуации, которая может перерасти в насилие в любой момент", — заявила Саломе Зурабишвили.

Парламентские выборы, назначенные на октябрь, станут испытанием для Грузии.

Через выборы мы проведем референдум по Европе. Именно такими мы должны видеть следующие выборы, которые не могут быть обычными выборами, которые будут выборами, призванными остановить это отклонение. Я использую слабое слово, это просто отклонение. Мы собираемся вернуться на (правильный) путь, но важно сделать это посредством выборов. Саломе Зурабишвили президент Грузии

"Европейский Союз должен ясно дать понять, что он примет во внимание выбор Грузии, то есть не будет вводить санкции в отношении страны. Я различаю индивидуальные санкции и страну, но страна не должна быть наказана, пока ее ответ не станет известен в итогах выборов", — заявила Саломе Зурабишвили.

Президент считает, что у Грузии нет соблазна быть вместе с Россией, есть только пророссийские действия некоторых ее лидеров.

Я могу поручиться, что в этой стране, которая пережила по меньшей мере три войны и десятилетия, если не века, оккупации разными Россиями, у которой 20% территории оккупировано, где не проходит и дня без захвата заложников, где практически запрещен грузинский язык, или где каждый день нарушаются права человека, включая негрузинское население, — не может быть и речи о возвращении в российское лоно, особенно когда мы видим сегодня, что представляет собой сегодняшняя Россия. Саломе Зурабишвили президент Грузии

В то время как европейские лидеры, посещающие Грузию, регулярно подвергаются оскорблениям, Саломе Зурабишвили призывает некоторые грузинские партии изменить риторику.