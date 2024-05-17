Зурабишвили в интервью Euronews: "Это пророссийские действия некоторых лидеров"

Президент считает, что у Грузии нет соблазна быть вместе с Россией и ЕС должен принять во внимание итоги предстоящих парламентских выборов, которые станут референдумом по Европе.
Президент Грузии наложит вето на спорный закон об иностранном влиянии. Об этом она заявила в интервью Euronews. Однако парламент может его обойти.
Мирные демонстрации против этого закона продолжаются уже больше месяца. Президент осуждает насилие против протестующих.
"Это жестокости — не дело рук полиции, которая ведет себя как любая другая полиция в любом..., но это дело спецназа, у которого есть полицейский учет, но нет опознавательных знаков. Поэтому расследование, дознание в отношении виновных в жестокостях невозможно. Таким образом, мы находимся в ситуации, которая может перерасти в насилие в любой момент", — заявила Саломе Зурабишвили.
Парламентские выборы, назначенные на октябрь, станут испытанием для Грузии.
"Европейский Союз должен ясно дать понять, что он примет во внимание выбор Грузии, то есть не будет вводить санкции в отношении страны. Я различаю индивидуальные санкции и страну, но страна не должна быть наказана, пока ее ответ не станет известен в итогах выборов", — заявила Саломе Зурабишвили.
Президент считает, что у Грузии нет соблазна быть вместе с Россией, есть только пророссийские действия некоторых ее лидеров.
В то время как европейские лидеры, посещающие Грузию, регулярно подвергаются оскорблениям, Саломе Зурабишвили призывает некоторые грузинские партии изменить риторику.