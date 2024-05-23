Никола Прокаччини: "Брюссель сдвинется вправо"

Итальянский евродепутат считает, что его фракция консерваторов и реформистов должна в первую очередь покончить с нелегальной иммиграцией в ЕС

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Следующий состав Европейской комиссия будет по своей политической ориентации правее нынешнего. Это предсказывает Никола Прокаччини, сопредседатель фракции консерваторов и реформистов в Европарламенте. В интервью Euronews он подверг критике многие инициативы, предпринятые Еврокомиссией за последние пять лет под руководством правоцентристов, социалистов и либералов. Так, Прокаччини считает, что остался не у дел Франс Тиммерманс, которого назначили вице-председателем, отвечающим за климат:

Прокаччини:Франс Тиммерманс обладал даже большей властью, чем председатель Урсула фон дер Ляйен. Он смог начать реализацию главной программы Еврокомиссии «Зелёная сделка». К счастью, выполнять её стало невозможно. Независимо от результатов выборов в Европарламент, следующая Еврокомиссия будет правоцентристской, потому что её комиссары назначаются правительствами, а не выбираются народным голосованием. А правительства сейчас правоцентристские.

Euronews: Как консерваторы, готовы ли вы поддержать Урсулу фон дер Ляйен или другого кандидата от Европейской народной партии?

Прокаччини: Посмотрим. Это будет зависеть от расстановки сил. Возможно, что правоцентристам придется поддержать одного из наших кандидатов.

По словам Прокаччини, первоочередной задачей его политической группы в следующем законодательном органе должно стать прекращение нелегальной иммиграции. Этот итальянец считает неверным наклеивать на его консерваторов и реформистов ярлык «евроскептиков», несмотря на антиевропейский уклон составляющих его партию националистов, таких как Vox, «Братья Италии» и «Право и справедливость».

Euronews: Корректно ли называть вас евроскептиками?

Прокаччини: Нет, это очень неправильно. Мы - те, кто хочет вернуться к первоначальной идее Европейского Союза, то есть альянса наций, которые вместе делают немного, но важные вещи. В одиночку национальные государства не смогли бы такого делать наилучшим образом.

Прокаччини выступает категорически против любого движения Евросоюза в сторону дальнейшей интеграции.

Полная версия интервью, снятого в музее Джаннини в Центральной Италии, будет передаваться на канале Euronews с 24 мая.