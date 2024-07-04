Британцы избирают Палату общин

By Euronews

В Соединенном Королевстве проходят всеобщие выборы. На этот раз, согласно опросам, победу могут одержать оппозиционные лейбористы. Предварительные результаты станут известны после того, как закроются избирательные участки.

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Британцы голосуют на всеобщих выборах, первых после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Избиратели английского города Хенли-он-Темс исторически поддерживали консерваторов, правящих вот уже 14 лет. Однако сейчас, как ожидается, многие здесь проголосуют за приход к власти оппозиционной Лейбористской партии.

Патрисия Малкахи, пенсионерка: "Молодое поколение гораздо больше заинтересовано в переменах. Так что... Я думаю, что бы ни случилось в Хенли, в стране, произойдут большие перемены. Но, знаете, кто бы ни пришел к власти, впереди чертовски много работы. Это будет непросто".

В течение нескольких месяцев опросы общественного мнения показывали, что у лейбористов есть все шансы, чтобы обойти консерваторов. Реформистская партия Найджела Фаража, активиста эпохи "брексита", может занять третье место, или даже второе, оттеснив тори.

Маред Гвин, Euronews: "Лидер лейбористов сэр Кир Стармер прибыл на избирательный участок на севере Лондона. Здесь избирательные участки будут открыты примерно до 10 вечера. К этому времени у нас уже будут первые экзитполы с предварительными результатами. Более точные результаты будут поступать в течение ночи, и к завтрашнему утру мы получим более четкое представление о том, кто станет следующим премьер-министром Великобритании".

Выборы в Великобритании проходят по мажоритарной системе. По итогам голосования будут распределены 650 мандатов Палаты общин, нижней палаты парламента. Партия, завоевавшая большинство мест в парламенте, не менее 326, получит право сформировать правительство Его Величества.