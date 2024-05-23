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ЧМ по дзюдо в Абу-Даби: в бой вступили тяжеловесы

Победительница и призёрки ЧМ-2024 по дзюдо в весе до 78 кг.
Победительница и призёрки ЧМ-2024 по дзюдо в весе до 78 кг. Авторское право IJF
Авторское право IJF
By Euronews
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На пятый день мирового первенства по дзюдо, проходящего в столице ОАЭ, стали известны имена чемпионов в тяжёлом весе.

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Федерация дзюдо Объединённых Арабских Эмиратов в эти дни отмечает своё 25-летие. 

"Мы хотели отпраздновать наш серебряный юбилей всей мировой семьёй дзюдоистов. Чемпионат мира пришёлся как нельзя кстати", - сказал по этому поводу генеральный казначей организации Насер Аль-Тамими

Мировое первенство в Абу-Даби отметилось ещё одним важным событием: запущен проект под названием "Дзюдо для женщин в целях самообороны". Церемонию по этому случаю провёл президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

В пятый день чемпионата прошли поединки тяжеловесов.

В категории до 100 килограммов канадец Шади Эль-Нахас стремился взять первое для своей сборной золото соревнования.

Но Зелим Коцоев из Азербайджана тоже демонстрировал на турнире и хорошую форму, и мотивацию. В финале развернулась упорная борьба. Коцоев выполнил бросок при падении (сутеми-вадза) на оценку вадза-ари. Итог: красная нашивка на спине и второе золото Чемпионата у команды Азербайджана.

Медали вручил генеральный секретарь Спортивного совета Абу-Даби Ареф Аль Алавани.

Зелим Коцоев, азербайджанский дзюдоист:
“Когда мой отец пришёл со мной на дзюдо, он мечтал о том, чтобы я стал чемпионом мира. Сегодня его мечта сбылась. Я очень счастлив, хотя и немного в шоке. Нет, не немного. Это большой шок” для меня".

У женщин в весе от 78 килограммов за звание чемпионки мира боролись представительницы Японии - Вакаба Томита и Турции - Кайра Оздемир.

В конце тяжёлого для обеих поединка Томита всё же сломила сопротивление соперницы, проведя удержание.

Победительницу и призёрок наградила генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Лиза Аллан.

Вакаба Томита, японская дзюдоистка:
“Девять лет назад я уже выигрывала в Абу-Даби - на чемпионате мира среди юниоров. Так что у меня было достаточно уверенности, чтобы взять золото здесь снова”.

Гурам Тушишвили, выступавший в весовой категории от 100 килограммов, надеялся вновь завоевать чемпионский титул после успеха в 2018 году.

Однако сильнее оказался Минджон Ким. В финале быстрая контратака, перешедшая в удержание, принесла корейскому дзюдоисту медаль высшего достоинства.

Церемонию награждения провёл вице-президент Международной федерации дзюдо Карлос Зегарра.

Минджон Ким, корейский дзюдоист:
"Это был трудный финал, но поскольку я выиграл золото, у меня останутся самые тёплые воспоминания об Абу-Даби".

Закончился полный эмоций радости и разочарования последний день индивидуальных соревнований в Абу-Даби. 12 из 14 новоиспечённых чемпионов впервые получили красные нашивки.

Далее зрителей ждёт не менее зрелищные соревнования - командные - ими и завершится в субботу мировое первенство 2024 года по дзюдо.

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