ЧМ по дзюдо в Абу-Даби: Тато Григалашвили выигрывает третий чемпионат мира подряд

By Euronews

В третий день чемпионата мира по дзюдо в ОАЭ определились победители в весовых категориях до 63 кг и до 81 кг. Тато Григалашвили второй раз подряд защитил титул чемпиона. Свое первое золото завоевала Джоан ван Лисхаут.

РЕКЛАМА

В Абу-Даби в третий день мирового первенства по дзюдо стали известны имена новых чемпионов мира ещё в двух весовых категориях, а президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер встретился с учениками французского лицея Дубая, чтобы рассказать им, какое влияние на общество оказывает спорт.

В весовой категории до 63 кг зрителей ждал сюрприз. Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовая призёрка прошлого года Джоан ван Лисхаут из Нидерландов в Абу-Даби добралась до финала, где встретилась с Анжеликой Шиманской из Польши, которая также уверенно прошла путь до поединка за золото.

В финале обе спортсменки стремились к победе, но именно ван Лисхаут удалось провести контрприём от подхвата изнутри - ути-мата-сукаси - на оценку вадза-ари, которая и стала для нее победной. Это первая золотая медаль нидерландских дзюдоистов на чемпионате мира в Абу-Даби. Церемонию награждения провел член Международного олимпийского комитета Балаш Фюрьеш.

"У меня нет слов. Я так счастлива... Думаю, мне нужно еще несколько дней, чтобы все эмоции улеглись, я очень счастлива", - сказала новая чемпионка мира после победы.

20-летний Тимур Арбузов, выступавший в статусе нейтрального индивидуального спортсмена, пробился в финал категории до 81 кг, победив по пути нескольких соперников мирового класса, включая лидера рейтинга в этом весе Матиаса Кассе.

Действующий чемпион мира Тато Григалашвили из Грузии двигался к защите титула в предварительных раундах не менее уверенно.

В финале ни один из дзюдоистов не собирался уступать, борьба шла упорная до последних минут поединка и в самом конце Григалашвили удалось провести ура-нагэ, бросок через грудь с прогибом, и выиграть третий чемпионат мира подряд. Медали спортсменам вручил вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.

"Один титул чемпиона мира для моего первого ребенка, еще один - для второго , этот я посвящаю своей жене. Если будет больше детей, выиграю еще несколько медалей, надо же кому-то посвящать победы", - сказал 24-летний грузинский дзюдоист после финальной схватки.

Таким был третий день чемпионата мира по дзюдо в Объединенных Арабских Эмиратах.