ЧМ по дзюдо в Абу-Даби: Япония победила среди смешанных команд

By Euronews

В шестой день чемпионата мира по дзюдо на татами вышли смешанные команды. Сильнее всех оказалась японцы.

РЕКЛАМА

Добро пожаловать в солнечный Абу-Даби, где завершился шестой день Чемпионата мира по дзюдо. В пятницу здесь состоялся турнир среди смешанных команд в составе шесть на шесть: по три мужчины и три женщины с каждой стороны.

Выходя на татами, спортсмены боролись не только за свою страну, но и за общие ценности этого вида спорта. Каждый бросок и прием — свидетельство командной работы и особенных эмоций.

В полуфинале японцы встретились с сильными соперниками из Узбекистана. Благодаря Мао Араи, Япония захватила лидерство еще после первого поединка. Но затем Музаффарбек Туробоев провел бросок на оценку иппон и дал поклонникам надежду на победу Узбекистана.

Тем не менее японская команда показала блестящее дзюдо и победила со счетом 4:1, получив право бороться за золотые медали.

Полуфинал Франция — Грузия оказался гораздо более напряженным: преимущество переходило от одной команды к другой. В финал французскую команду вывели чемпионы мира Марго Пино и Аксель Клерже, одержав победы в своих схватках.

Как и на шести последних чемпионатах мира, в финале снова встретились Япония и Франция. В прошлом каждый раз побеждала японская команда. Смогут ли французы прервать серию поражений?

Япония захватила лидерство еще в поединках тяжеловесов. Канта Накано, Момо Тамаоки и Рюга Танака оказались сильнее своих соперников и соперниц.

Ход матча попыталась переломить француженка Марго Пино, но Комэи Кавабата, одолев на татами Акселя Клерже, принес японской смешанной команде победу — в седьмой раз подряд.

Золотые медали вручили президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и генеральный директор Icona Capital Макс-Эрве Жорж. Спортсмены получили золотой кубок из рук президента Федерации дзюдо ОАЭ Мохаммеда бин Таалуба аль Дери.

Это потрясающе — одержать седьмую победу подряд Момо Тамаоки

Спасибо, Абу-Даби. В следующий раз честь принять у себя чемпионат мира по дзюдо выпадет Венгрии. Будапешт ожидает с нетерпением.