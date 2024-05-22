ЧМ по дзюдо в Абу-Даби: победы четвёртого дня

Марго Пино принесла первое золото в копилку Франции на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ. Анна-Мария Вагнер и Гоки Тадзима также поднялись на высшую ступень пьедестала почёта.
В Абу-Даби в четвёртый день мирового первенства по дзюдо стали известны имена чемпионов ещё в трёх весовых категориях.
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В категории до 70 кг финал был полностью французским. Марго Пино на протяжении всего дня демонстрировала впечатляющую форму. Но решимости было не занимать и её соотечественнице Мари-Эв Гайе, которая тоже уверенно прошла отборочные раунды.
В решающем поединке, который перешёл в голден-скор, Пино воспользовалась ошибкой соперницы, провела контрприём на оценку вадза-ари и завоевала золото.
Церемонию награждения провёл Мохаммед Бин Таалуб Алдерей, президент Федерации дзюдо ОАЭ.
У мужчин в весе до 90 кг чемпион мира 2017 года Неманья Майдов из Сербии встретился с представителем Японии Гоки Тадзимой. Оба заслуживали победы, исход схватки также не был определён в основное время. В итоге лучшим стал Тадзима.
Золотую медаль спортсмен получил из рук 4-го президента Хорватии и члена МОК Колинды Грабар-Китарович.
В финале в категории до 78 кг конкуренция была свирепой. Анне-Марии Вагнер из Германии, которая была в отличной форме, противостояла Аличе Белланди, которая хотела во что бы то ни стало завоевать свой первый титул чемпионки мира.
Но итальянка не смогла одолеть более опытную соперницу, и Вагнер заработала себе вторую красную нашивку на кимоно.
Медалисток наградил генеральный директор MET Group Бенджамин Лакатош.
Очередной день состязаний на татами подарил подарил публике незабываемое зрелище. Впереди – поединки тяжеловесов и соревнования смешанных команд.