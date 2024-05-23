РЕКЛАМА
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Макрон усилит правоохранительные органы в Новой Каледонии

президент Франции Эммануэль Макрон жмёт руку представителям сид безопасности в Новой Каледонии, 23 мая 2024, Нумеа
президент Франции Эммануэль Макрон жмёт руку представителям сид безопасности в Новой Каледонии, 23 мая 2024, Нумеа Авторское право Ludovic Marin/AP
Авторское право Ludovic Marin/AP
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент Франции, прибывший в Новую Каледонию, объявил об укреплении сил безопасности, чтобы восстановить порядок после более чем недели насилия.

РЕКЛАМА

Во время визита в Нумеа президент Франции объявил о подкреплении сил безопасности, чтобы попытаться восстановить порядок после более чем недели насилия в Новой Каледонии. С момента его начала 13 мая Париж направил на архипелаг около 3000 жандармов, полицейских и других сотрудников сил безопасности.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Эти силы будут сохраняться столько, сколько необходимо, в том числе во время Олимпийских и Паралимпийских игр".

Эммануэль Макрон также заявил, что чрезвычайное положение, введенное в Новой Каледонии, не должно продлеваться при условии снятия блокпостов.

Визит президента Республики начался с минуты молчания в память о шести погибших во время беспорядков - двух жандармов и четырех мирных жителях.

Беспорядки были спровоцированы законопроектом о реформировании избирательного права , который предоставил бы право голоса тысячам жителей Нвой Каледонии, прожившим там не менее 10 лет. Противники нововведения опасаются, что местное население - канаки - будут еще больше маргинализированы. Коренные канаки составляют около 40% населения Новой Каледонии. Сторонники независимости обеспокоены тем, что избиратели, поддерживающие Францию, могут ослабить их движение.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Во Франции протестуют сотрудники тюрем

Французские фермеры: " Кто нас завтра накормит?"

Фронда французских фермеров: протестующие ждут решений от Европы

Политика Новой Каледонии Протесты Франция Эммануэль Макрон Новая Каледония