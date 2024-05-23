Макрон усилит правоохранительные органы в Новой Каледонии

Президент Франции, прибывший в Новую Каледонию, объявил об укреплении сил безопасности, чтобы восстановить порядок после более чем недели насилия.

РЕКЛАМА

Во время визита в Нумеа президент Франции объявил о подкреплении сил безопасности, чтобы попытаться восстановить порядок после более чем недели насилия в Новой Каледонии. С момента его начала 13 мая Париж направил на архипелаг около 3000 жандармов, полицейских и других сотрудников сил безопасности.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Эти силы будут сохраняться столько, сколько необходимо, в том числе во время Олимпийских и Паралимпийских игр".

Эммануэль Макрон также заявил, что чрезвычайное положение, введенное в Новой Каледонии, не должно продлеваться при условии снятия блокпостов.

Визит президента Республики начался с минуты молчания в память о шести погибших во время беспорядков - двух жандармов и четырех мирных жителях.

Беспорядки были спровоцированы законопроектом о реформировании избирательного права , который предоставил бы право голоса тысячам жителей Нвой Каледонии, прожившим там не менее 10 лет. Противники нововведения опасаются, что местное население - канаки - будут еще больше маргинализированы. Коренные канаки составляют около 40% населения Новой Каледонии. Сторонники независимости обеспокоены тем, что избиратели, поддерживающие Францию, могут ослабить их движение.