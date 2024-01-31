Фронда французских фермеров: протестующие ждут решений от Европы

Новая порция мер, призванных помочь французским фермерам, не убедила протестующих. В то время, как колонны тракторов приближаются к Парижу, Лиону и главному продовольственному рынку в Ранжисе, власти страны рассчитывают на помощь брюссельских чиновников.

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Французские фермеры по-прежнему мобилизованы на дорогах страны и постепенно подбираются к Парижу.

Профсоюзы сельскохозяйственных работников призывают к блокаде закупочных агентств, крупных агропродовольственных предприятий и других "хищников цен".

Символической целью протестного движения также может стать крупнейший оптовый рынок Ранжис, который кормит весь столичный регион.

Чтобы предотвратить продвижение тракторов, на шоссе развёрнута бронетехника.

По словам главы МВД Жеральда Дарманена, по всей стране "насчитывается более 100 пунктов блокады и около 10 000 демонстрантов". Министр подтвердил, что вопрос о разгоне протестующих пока не стоит.

Parole parole

Фермеров не убедило выступление в парламенте премьера Габриэля Атталя, объявившего во вторник о новых мерах поддержки отрасли.

"Нас кормят обещаниями. Слова, слова, но дел не видно. Мы ждём конкретных решений, и в зависимости от этого будем решать, прекращать ли протесты или нет", – говорит Гийом Шартье.

"Мы пойдём на Париж, если это будет необходимо, – отмечает его коллега Абели, – но если мы также заблокируем магистрали, ведущие в столицу, этого будет достаточно. Въехать на тракторе на Елисейские поля – это не то, о чём я мечтаю".

В своей программной речи в Национальном собрании Габриэль Атталь, который переживает свой первый кризис на посту премьер-министра, пообещал новые налоговые льготы и субсидии.

Мы приняли самые решительные меры для обеспечения сельскохозяйственного суверенитета нашей страны. Поэтому я ответственно заявляю: сельское хозяйство Франции должно находиться на особом положении.

Я рассуждаю здраво: столкнувшись с кучей требований, с решениями, которые спускаются сверху, а иногда и неизвестно откуда, целая профессия ждёт от нас ответов и решений. Вы можете на нас рассчитывать, наша поддержка непоколебима. Габриэль Атталь премьер-министр Франции

При этом многие протестующие уверены: возможности правительства ограничены, ключ к разрядке находится в Брюсселе.

В четверг Эммануэль Макрон обсудит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, как ослабить давление европейской бюрократии на фермеров.

Также на столе переговоров – многострадальное торговое соглашение со странами МЕРКОСУР, регулирование импорта мяса птицы из Украины и обход экологического законодательства о резервных землях, согласно которому 4% площади обрабатываемых полей должны оставаться незасеянными.

Европейское движение

Из-за "крестьянской фронды" во Франции многомиллионные убытки ежедневно несут испанцы.

"Каждый день почти 12 000 грузовиков проходят через границу в районе муниципалитета Ла-Жункера и 10 000 – через границу в Ируне. Для нас Франция, помимо пункта назначения, является обязательной транзитной страной", – говорит Хулио Вильяэскуза, президент Национальной федерации транспортных ассоциаций королевства.

Тем не менее фермеры по другую сторону Пиренейских гор присоединяются к протестному движения, которое охватывает уже несколько европейских стран.

Три основных профсоюза заявили, что проведут серию акций по всей стране в течение "ближайших нескольких недель".

Их бельгийские коллеги также выражают недовольство тяжёлыми условиями труда, ростом производственных затрат и удушающей бюрократией.

"Тракторные протесты" не прекращаются в нескольких регионах Италии."Если мы не получим ответов, – говорят фермеры, – мы договоримся с севером и югом и направим наши колонны на Рим".