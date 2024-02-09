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Французские фермеры: " Кто нас завтра накормит?"

Бургундские фермеры блокируют дорогу в Париж
Бургундские фермеры блокируют дорогу в Париж Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В течение многих лет во французской деревне назревал гнев, но сегодня ситуация, похоже, вот-вот взорвётся. Каковы причины такого гнева и такой мобилизации?

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"Здравствуйте, я Матье Орсель. Мы находимся на автомагистрали А6 в Нитри, в Бургундии, традиционно сельскохозяйственном регионе Франции. Сегодня шоссе перекрыто сотнями тракторов. В течение многих лет во французской деревне назревал гнев, но сегодня ситуация, похоже, вот-вот взорвётся. Каковы причины такого гнева и такой мобилизации? Это то, о чём я расскажу вам в программе Witness на Euronews.

Флора Шапотен работает на ферме. Каждый день она борется с бюрократией.

**"**Мы даже в итоге думаем, кто нас завтра накормит? Потому что мы не уверены, что мы все еще будем здесь, - говорит Флора. - В магазинах повсюду можно найти новозеландскую баранину, которая проделала в пути 18 000 км. И так же дела обстоят у наших соседей: немцев, греков, испанцев. Это действительно затрагивает многие страны вокруг. Это это не удивительно. Так когда же на самом деле произойдет переосмысление? Когда они отступят? Почему они не хотят задавать себе вопросы? Мы каждый день задаем себе вопросы на наших фермах".

В сопровождении более чем 6000 тракторов Ксавье будет блокировать дорогу в Париж. Люди устали. Сказывается сильное напряжение.

На кадрах, снятых с дрона, видно множество тракторов, припаркованных рядами и перегораживающих шоссе.

Ксавье Дротье, фермер:

"Это заняло много времени, но мы наконец добрались. И теперь ничего не остается, как остаться. Мы постараемся остаться, пока они не предложат нам что-нибудь подходящее".

Наконец приходит весть: власти обещают ввести контроль за импортом и повысить доходы фермеров.

Ксавье Дротье, фермер:

"Я со своей стороны считаю, что последние заявления, обещания были уже несколько иными. Желания работать было гораздо больше. Было более явно желание работать с фермерами для поиска решений".

Ксавье заводит мотор.

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