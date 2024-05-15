Во Франции протестуют сотрудники тюрем

By Euronews и AFP, AP

Сотни тюремных охранников вышли на акции протеста по всей стране. Пикеты начались после нападения на фургон, перевозивший заключенного. Тогда два охранника были убиты. Трое ранены. Преступнику удалось скрыться.

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Во Франции сотрудники пенитенциарных заведений блокируют тюрьмы по всей стране, чтобы привлечь внимание властей к опасности своей профессии. Перед тюрьмой Корбас, недалеко от Лиона, демонстранты сожгли деревянные поддоны.

Акции начались на следующий день после нападения на автомобиль, перевозивший заключенного Мохамеда Амру из суда Руана в тюрьму в городе Эвре, где тот содержался.

В результате нападения погибли два работника тюремной службы. Трое получили ранения. Участники пикета выразили соболезнования семьям погибших.

Мохамеду Амре - преступнику-рецидивисту удалось скрыться. Интерпол объявил его в международный розыск.

По словам глав МВД Франции, в поиске Амры и тех, кто помог ему бежать, только в департаменте Эр задействованы более 450 полицейских.

Профсоюзы тюремных охранников требуют лучшего финансирования и условий труда. В частности, предоставления им бронетехники, фургонов без опознавательных знаков для транспортировки заключенных и соответствующего оружия.