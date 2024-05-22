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Последние дебаты перед евровыборами

Подготовка к дебатам лидеров списков европейских партий, Брюссель, 22 мая 2024 года.
Подготовка к дебатам лидеров списков европейских партий, Брюссель, 22 мая 2024 года. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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Пятеро кандидатов на пост главы Еврокомиссии будут отстаивать свои позиции по таким темам, как безработица, климат, охрана границ блока, демократия и положение Евросоюза в мире.

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До решающего поединка в преддверии европейских выборов осталось всего несколько часов. В последний раз перед июньским голосованием нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сойдётся в открытой схватке со своими оппонентами – кандидатами на главный пост в ЕС. 

Дебаты лидеров избирательных списков организует Европейский вещательный союз. В одном из залов Европарламента, в Брюсселе, который по этому случаю был превращён в телевизионную студию, соберутся 900 человек. 

Модераторов будет двое – это журналисты общественных каналов Бельгии и Чехии. 

"Идея состоит в том, – говорит журналистка VRT Аннелис Бек, – чтобы кандидаты получили возможность поделиться  с избирателями своими идеями и решениями по ключевым вопросам, которые волнуют всех: изменение климата, проблемы рынка труда и экономики, миграция, и так далее".

"Это [сделано] европейцами для европейцев, – добавляет её коллега Мартин Ржезничек. – Европейцы должны участвовать в обсуждении, и они будут существенно влиять на эти дебаты: через социальные сети, а также напрямую: зрители в зале смогут задать свои вопросы".

Кроме того, каждый участник дебатов даст отдельное трёхминутное интервью – это т. н. рубрика Spotlight ("Прожектор"), которая позволит подробнее осветить программные положения кандидатов.

Из Брюсселя для Euronews передаёт Аида Санчес: "Вот это место займёт Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК, возглавившая список Европейской народной партии. Рядом с ней к барьеру выйдут другие основные кандидаты. Это последние дебаты перед выборами, которые пройдут 6-9 июня. Однако на них будут представлены не все политические силы, что уже вызвало критику". 

Так, в частности, две конкурирующие фракции ультраправых в Европарламенте ("Идентичность и демократия" и "Европейские консерваторы и реформисты"), которые выступают против системы назначения ведущего кандидата, на дебаты не позвали. 

В ID называют дебаты "маскарадом" и жалуются председателю Европарламента Роберте Метсоле.

В Европейском вещательном союзе пояснили, что пригласили только лидеров списков. 

Представитель "Идентичности и демократии" (ID) из Дании Андерс Вистисен считает, что его соратников отстранили по политическим причинам: "Я могу сделать вывод, что ни одна из партий, участвующих в этих выборах, не соблюдает все правила выступлений и выдвижения кандидатов. Так что по этим правилам все должны быть исключены. Поэтому я рассматриваю это скорее как политическую цензуру: они исключают до четверти европейского электората, а эти люди хотели бы иметь право участвовать в демократических дебатах".

В четверг 23 мая в 15:00 следите за дебатами в прямом эфире телеканала Euronews и за текстовой трансляцией на нашем сайте.

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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