By Euronews

Норвегия объявила о признании Палестины как государства с 28 мая

РЕКЛАМА

Премьер-министр Норвегии заявил, что его страна официально признает Палестину как государство.

"Норвежское правительство решило, что Норвегия признает Палестину как государство. В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности", - говорится в заявлении Йонаса Гара Стёре.

Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания Йонас Гар Стере премьер-министр Норвегии

Прмеьер сообщил, что эта скандинавская страна признает палестинское государство с 28 мая.

В последние недели несколько стран Европейского союза заявили, что планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах необходимо для прочного мира в регионе.

Норвегия, которая не является членом ЕС, но зеркально отражает его действия, является ярым сторонником решения о двух государствах между Израилем и Палестиной.

Ранее сообщалось, что сегодня о признании Палестины собирались также объявить Ирландия и Испания.

О подобных намерениях наряду с ними заявляли Бельгия и Мальта.

В конце апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца мая Палестину признают несколько стран Евросоюза.

Среди европейских государств независимость Палестины признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция. Всего в качестве независимого государства Палестину признают 143 из 193 стран ООН, в том числе Россия.

Реакция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приказал послам еврейского государства в Ирландии и Норвегии немедленно вернуться домой.

"Ирландия и Норвегия намерены сегодня послать палестинцам и всему миру сигнал: терроризм добивается своего", - сказал Кац.

Он отметил, что признание может помешать усилиям по возвращению израильских заложников, удерживаемых в Газе, и сделает менее вероятным прекращение огня, "вознаградив джихадистов из ХАМАС и Ирана". Чиновник также пригрозил отозвать посла Израиля в Испании, если эта страна займет аналогичную позицию.