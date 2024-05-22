Саймон Харрис: "Признание Палестины - единственный путь к миру"

By Euronews

"Признание Палестины - единственный путь к миру", - так премьер-министр Ирландии объяснил решение своей страны признать палетсинское государство.

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Премьер-министр Ирландии заявил, что его страна признала государство Палестина наряду с Испанией, Норвегией и в ближайшие недели Словенией, поскольку это единственный надежный путь к миру и безопасности для израильтян и палестинцев.

В эксклюзивном интервью Euronews Саймон Харрис заявил, что палестинцы имеют законное право на государственность и будущее, определяемое прогрессом, а не страданиями.

Саймон Харрис, премьер-министр Ирландии:

- Откровенно говоря, потому что мы должны сохранить надежду, мечту и цель решения о создании двух государств в то время, когда, к сожалению, другие пытаются это подорвать.

Ирландия предпочла бы сделать это в рамках мирного процесса. Действительно, именно это изначально и мы и намеревались сделать в своей правительственной программе. Но мы не можем ждать вечно. Прошло очень много времени, многие десятилетия, со времени подписания соглашений в Осло. Сейчас, более чем когда-либо, нам нужно говорить и высказываться о важности решения по созданию двух государств, потому что это, в конечном счете, то, что дает народу Израиля, народу Палестины и региона в целом стабильный мир, который заслуживают и израильтяне, и палестинцы.

Шона Мюррей, Euronews:

- Когда вы говорите, что другие пытаются подорвать это, кого вы имеете в виду?

Саймон Харрис, премьер-министр Ирландии:

- Ну, я не думаю, что правительство Нетаньяху каким-либо образом, в какой-либо форме привержено выпонению решения о создании двух государств. Мы слышали много риторики и комментариев по этому поводу. Я думаю, что решение о создании двух государств было широко распространенным консенсусом, возникшим в течение многих, многих лет о необходимости решения о создании двух государств.

Я думаю, что в последние недели, в последние месяцы мы видели очень много попыток уничтожить эту надежду. Но также мы приняли решение признать Палестину по существу решения.

_Я особо осознаю, что мы делаем это в то время, когда в секторе Газа в реальном времени разворачивается невероятная, немыслимая гуманитарная катастрофа. Масштаб этой гуманитарной катастрофы, я думаю, мы пока даже не осознаём. И поэтому так важно, чтобы мы расширили возможности умеренных голосов, как в Палестине, так и в Израиле. Звучит сейчас много риторики, много намеренного искажения того, что делают Ирландия и другие страны, признавая Палестину. _

Дело не в ХАМАС. Мы ненавидим ХАМАС, это террористическая организация. Она ничего не предлагает палестинскому народу с точки зрения будущего. Она представляют опасность и угрозу для израильтян и палестинского народа. То, что произошло 7 октября, было презренной и отвратительной террористической резнёй. Все заложники должны быть освобождены безоговорочно.

Но ирландцы лучше других знают, что значит, когда террористическая организация разными способами завладевает вашей личностью. ХАМАС – это не Палестина. И мы должны различать эти два понятия.

_Шона Мюррей, Euronews:

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_- Израиль отозвал своих послов в Ирландии и Норвегии для дальнейших консультаций, заявив, что этот шаг подрывает суверенитет и безопасность еврейского государства.

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Между тем, палестинские официальные лица приветствовали это решение, заявив, что оно признает особую национальную идентичность палестинцев и право на самоопределение.