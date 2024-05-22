Реакция испанцев на признание Мадридом Палестины

By Хайме Веласкес

Испания признала палестинское государство, но протестующие в мадридском университете Комплутенсе считают заявление премьер-министра Педро Санчеса недостаточным и обещают продолжать свои акции до тех пор, пока связи с Израилем не будут разорваны.

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Испания, в числе многих стран евросоюза присоединилась к растущему числу государств мира, признавших палестинское государство. Но здесь, в этом кампусе мадридского Университета Комплутенсе, где более 500 преподавателей и студентов стоят лагерем более 16 дней, заявление Педро Санчеса — всего лишь маленький шаг. Протестующие говорят, что будут продолжать свою акцию до тех пор, пока Испания не разорвет отношения с Израилем.

- Нам кажется, что это пустые жесты, - говорит один из протестующих студентов, - что на самом деле бесполезно признавать палестинское государство, когда они пытаются заставить его исчезнуть. Бесполезно, когда Испания продолжает продавать оружие Израилю, когда Израиль совершает геноцид. Поэтому мы просим, ​​чтобы они действительно разорвали отношения с Израилем и прекратили торговлю оружием, потому что это действительно помогает палестинскому народу.

- Немного поздно, но это лучше, чем ничего, - г_оворит другой студент, - и я с нетерпением жду следующих шагов в отношении Палестины._

Первоначально решение исполнительной власти планировалось принять Советом министров в прошлый вторник, но оно было отложено, чтобы попытаться согласовать декларацию с другими странами Европейского Союза, с которыми Испания подписала соглсовместное заявление от 22 марта.

Ева Аладро, преподаватель университета:

- Это очень позитивный шаг, потому что это еще один пример того, как европейские страны поддерживают осуждение геноцида и требование соблюдения полных и абсолютных прав человека для народа Палестина. Итак, я думаю, что это, как я уже сказала, эффект бабочки, эффект лавины, который мало-помалу начнётся. Я не думаю, что европейским странам потребуется много времени, чтобы разорвать дипломатические отношения. И я не думаю, что Израилю понадобится много времени, чтобы стать государством-изгоем в международном сообществе.

Объявление было сделано совместно с Ирландией и Норвегией, чтобы воодушевить большее число последователей. Но до единой позиции Евросоюза еще далеко, особенно в контексте предвыборной борьбы, где война в Газе уже стала одним из самых спорных вопросов среди электората стран-членов.