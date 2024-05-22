Реакция испанцев на признание Мадридом Палестины

Испания признала палестинское государство, но протестующие в мадридском университете Комплутенсе считают заявление премьер-министра Педро Санчеса недостаточным и обещают продолжать свои акции до тех пор, пока связи с Израилем не будут разорваны.
Испания, в числе многих стран евросоюза присоединилась к растущему числу государств мира, признавших палестинское государство. Но здесь, в этом кампусе мадридского Университета Комплутенсе, где более 500 преподавателей и студентов стоят лагерем более 16 дней, заявление Педро Санчеса — всего лишь маленький шаг. Протестующие говорят, что будут продолжать свою акцию до тех пор, пока Испания не разорвет отношения с Израилем.
- Нам кажется, что это пустые жесты, - говорит один из протестующих студентов, - что на самом деле бесполезно признавать палестинское государство, когда они пытаются заставить его исчезнуть. Бесполезно, когда Испания продолжает продавать оружие Израилю, когда Израиль совершает геноцид. Поэтому мы просим, чтобы они действительно разорвали отношения с Израилем и прекратили торговлю оружием, потому что это действительно помогает палестинскому народу.
- Немного поздно, но это лучше, чем ничего, - г_оворит другой студент, - и я с нетерпением жду следующих шагов в отношении Палестины._
Первоначально решение исполнительной власти планировалось принять Советом министров в прошлый вторник, но оно было отложено, чтобы попытаться согласовать декларацию с другими странами Европейского Союза, с которыми Испания подписала соглсовместное заявление от 22 марта.
Ева Аладро, преподаватель университета:
- Это очень позитивный шаг, потому что это еще один пример того, как европейские страны поддерживают осуждение геноцида и требование соблюдения полных и абсолютных прав человека для народа Палестина. Итак, я думаю, что это, как я уже сказала, эффект бабочки, эффект лавины, который мало-помалу начнётся. Я не думаю, что европейским странам потребуется много времени, чтобы разорвать дипломатические отношения. И я не думаю, что Израилю понадобится много времени, чтобы стать государством-изгоем в международном сообществе.
Объявление было сделано совместно с Ирландией и Норвегией, чтобы воодушевить большее число последователей. Но до единой позиции Евросоюза еще далеко, особенно в контексте предвыборной борьбы, где война в Газе уже стала одним из самых спорных вопросов среди электората стран-членов.