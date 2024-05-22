Череда признаний Палестины странами Европы

Ирландия, Испания и Норвегия признали ближневосточные границы до 1967 года, а не нынешние палестинские территории, оставшиеся после расширения еврейских поселений

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Решение еще трех европейских стран признать Палестину как государство является символическим, но имеет практические последствия, сказал в интервью Euronews эксперт по ближневосточной политике. По мнению Хью Ловатта из Европейского совета по международным отношениям, важно то, что Ирландия, Испания и Норвегией признали границы, существовавшие до 1967 года, а не нынешнее палестинские территории, оставшиеся после расширения еврейских поселений:

Это важно с точки зрения усиления международной поддержки принципа двух государств. Это также практично, потому что, вероятно, будет способствовать возможным будущим мерам по введению санкций в отношении еврейских поселений или, по меньшей мере, исключению израильских товаров из европейского импорта.

Последовать этой тенденции могут вскоре Бельгия, Франция и Словения, тем более, что Евросоюз видит в этом движение к реализации принципа двух государств - палестинского и еврейского. Руководство ЕС надеется, что это в свою очередь, поможет положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

В более близкой перспективе признание Палестины может воодушевить арабские страны, способствовать прекращения огня и созданию миротворческих сил для сектора Газа.

Арабские государства призваны сыграть важную роль в поддержании устойчивого прекращения огня в секторе и, возможно, также участвовать впоследствии в размещении арабских войск. К этому должна подключиться по возвращении в Газу и палестинская администрация, когда она примет на себя управление сектором и обеспечение безопасности.

Только 9 из 27 членов ЕС пока признают государственность Палестины. Некоторые страны, такие как Германия, Австрия и Венгрия, твердо поддерживают Израиль, но демонстрируют растущую готовность занять общую со всем ЕС позицию. Одним из примеров такого единодушия было требование соблюдать «гуманитарные паузы» для снабжения сектора Газа, а другим - одобрение союзных санкций против агрессивных израильских поселенцев.