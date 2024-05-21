Нехаммер поддерживает план Сунака по депортации мигрантов в третьи страны

Австрия и Великобритания будут работать вместе для изменения европейской правовой системы, чтобы добиться разрешения депортировать мигрантов в третьи страны.

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Австрия и Великобритании договорились работать вместе с целью изменить европейскую правовую систему, чтобы разрешить депортацию мигрантов в безопасные третьи страны.

На совместной пресс-конференции со своим британским коллегой австрийский канцлер Карл Нехаммер похвалил план Риши Сунака по отправке некоторых просителей убежища из Великобритании в Руанду на время рассмотрения их заявлений. Разрешающий такие меры закон был принят Лондоном в апреле.

Карл Нехаммер, канцлер Австрии:

"Теперь, благодаря партнерству с Великобританией, мы можем добиться реальных изменений в процессе обсуждения. Вот почему Австрия будет полностью поддерживать британский путь везде, где это возможно".

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании:

"Обычным путём не решить эту проблему. Мы должны мыслить творчески. Мы должны реализовывать новые идеи, новые решения в области сдерживания, высылки в безопасные третьи страны, такие, как новаторская схема Великобритании в Руанде".

После того, как Брюссель одобрил крупные реформы системы предоставления убежища, Австрия и ещё 14 стран ЕС призвали заключить больше соглашений со странами, из которых уезжают мигранты