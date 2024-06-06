Мелони в Албании: начало реализации плана по мигрантам

By Euronews

Итальянский премьер Джорджа Мелони посетила в Албании центр приема мигрантов. Он будет принимать просителей убежища в Италии на время обработки их досье

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Албанию, чтобы поблагодарить ее правительство за прием просителей убежища в то время, пока Италия рассматривает их заявления. Она также осмотрела центры для мигрантов, которые, по ее словам, будут готовы в августе.

Она посетила порт Шенджин, где находится центр приема мигрантов и приюты.

Мелони отрицает то, что ее однодневная поездка была частью предвыборной кампании в преддверии голосования за новый Европарламент.

В ноябре Мелони и премьер-министр Албании Эди Рама подписали пятилетнее соглашение, по которому Албания согласилась приютить до 3 000 мигрантов. Учитывая, что рассмотрение запросов на предоставление убежища занимает около месяца, число просителей, направляемых в Албанию, может достичь 36 000 в год.

Италия остается в течение последних лет одной из основных стран прибытия мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Это один из конечных пунктов так называемого Центрально-Средиземноморского маршрута из Северной Африки.

Албания не является членом Европейского союза, и идея отправки просителей убежища за пределы блока вызывает споры и протесты со стороны правозащитных групп.

Строительство двух центров обработки в Албании обойдется Италии в 670 миллионов евро в течение 5 лет.