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Мелони в Албании: начало реализации плана по мигрантам

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (слева) и ее албанский коллега Эди Рама в центре приема мигрантов в порту Шенджин, на северо-западе Албании, в среду, 5 июня 2024 г.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (слева) и ее албанский коллега Эди Рама в центре приема мигрантов в порту Шенджин, на северо-западе Албании, в среду, 5 июня 2024 г. Авторское право Vlasov Sulaj/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vlasov Sulaj/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Итальянский премьер Джорджа Мелони посетила в Албании центр приема мигрантов. Он будет принимать просителей убежища в Италии на время обработки их досье

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила Албанию, чтобы поблагодарить ее правительство за прием просителей убежища в то время, пока Италия рассматривает их заявления. Она также осмотрела центры для мигрантов, которые, по ее словам, будут готовы в августе.

Она посетила порт Шенджин, где находится центр приема мигрантов и приюты.

Мелони отрицает то, что ее однодневная поездка была частью предвыборной кампании в преддверии голосования за новый Европарламент.

В ноябре Мелони и премьер-министр Албании Эди Рама подписали пятилетнее соглашение, по которому Албания согласилась приютить до 3 000 мигрантов. Учитывая, что рассмотрение запросов на предоставление убежища занимает около месяца, число просителей, направляемых в Албанию, может достичь 36 000 в год.

Италия остается в течение последних лет одной из основных стран прибытия мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Это один из конечных пунктов так называемого Центрально-Средиземноморского маршрута из Северной Африки.

Албания не является членом Европейского союза, и идея отправки просителей убежища за пределы блока вызывает споры и протесты со стороны правозащитных групп.

Строительство двух центров обработки в Албании обойдется Италии в 670 миллионов евро в течение 5 лет.

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