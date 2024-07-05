Убийства, пытки, похищения, грабежи, изнасилования, принудительный труд... В новом отчёте агентства ООН по делам беженцев/МОМ/ММС описаны ужасы, с которыми сталкиваются мигранты, следующие в Европу через Сахару.

РЕКЛАМА

Число беженцев и мигрантов, которые следуют в Европу по опасному маршруту через Сахару, растёт. Об этом говорится в докладе, подготовленном агентством ООН по делам беженцев совместно с исследователями Центра смешанной миграции (ММС).

Авторы подчёркивают: огромное число мигрантов становятся жертвами контрабандистов. Людей похищают с целью получения выкупа, обращают в рабство, подвергают разного рода злоупотреблениям и насилию, в том числе сексуальному, их органы извлекают на продажу.

По оценкам, на сухопутном маршруте через Африку гибнет вдвое больше людей, чем в Средиземном море.

Росту миграционного потока способствуют новые конфликты и нестабильность в таких странах, как Мали, Буркина-Фасо и Судан, сказано в докладе. Также среди причин указаны рост репрессий, последствия изменения климата, экономический спад развивающихся государств ряда регионов.

"Никому нет дела, выживешь ты или умрёшь"

"Беженцы и мигранты всё чаще пересекают районы, где действуют повстанческие группировки и другие преступные субъекты, а также где распространы торговля людьми, похищения с целью выкупа, принудительный труд и сексуальная эксплуатация", — пишут исследователи.

Авторы признают, что полных статданных по смертности на сухопутных маршрутах в Африке нет. Однако в УВКБ ООН сообщило о более чем трёхкратном увеличении числа беженцев и просителей убежища в Тунисе — ключевой транзитной стране для мигрантов, стремящихся попасть в Европу, — в период с 2020 по 2023 год.

По данным ведомства, цель доклада - привлечь внимание к опасностям наземных маршрутов, ведущих к Средиземному морю, по которому только в первой половине этого года проследовали более 72 000 мигрантов и беженцев, и где за это время погибли или пропали без вести 785 человек.

Алжир, Ливия и Эфиопия были признаны респондентами наиболее опасными странами на этом маршруте. Главными виновниками нарушений названы преступные группировки и вооружённые формирования, но также силы безопасности, полиция, военные, сотрудники иммиграционной службы и пограничной охраны.

"Они просыпаются, а почки нет"

Спецпосланник УВКБ ООН Винсент Коштель привёл рассказы некоторых выживших о том, что на пути через пустыню некоторые контрабандисты сбрасывают больных людей из пикапов или не возвращаются, чтобы подобрать упавших.

Ранее Международная организация ООН по миграции сообщала, что в прошлом году при попытке добраться до Европы по Средиземному морю погибло более 3100 человек.

Авторы доклада, основанного на свидетельствах более 31 000 человек, сбор которых вёлся три последних года, назвали действия международных акторов неадекватными ситуации, а меры по защите и помощи людям, отправляющимся в путешествие с огромным риском для жизни, недостаточными и неэффективными.

"Известно, что в общей сложности 1180 человек погибли на пути через Сахару в период с января 2020 года по май 2024 года, но считается, что это число намного выше", — говорится в публикации.

По словам Коштеля, подтверждены сотни случаев извлечения органов контрабандистами. Иногда мигранты соглашаются сами на это, за деньги.

"Но чаще всего людей накачивают наркотиками и орган удаляют без их согласия: они просыпаются, а почки нет", — сказал он.